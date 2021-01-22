Как открыть вино без открывашки

Согласитесь, штопор далеко не всегда у вас под рукой

Бывает так, что, собравшись компанией выпить вина, люди обнаруживают, что ни у кого нет штопора. Конечно, для начала можно попросить штопор у соседей или же дойти до ближайшего магазина и купить этот инструмент. Если же это невозможно, например, вы находитесь на пикнике на природе или не ищете легких путей, то есть очень простой способ откупорить бутылку.

АиФ спросил бармена одного из московских ресторанов Владимира ХВАТОВА, как открыть вино без штопора.

«Конечно, лучше всего не забывать про штопор. Но если у вас нет его под рукой, возьмите бутылку и несколько раз стукните донышком о стену, дерево или любую другую твердую поверхность. Предварительно дно бутылки надо чем-нибудь прикрыть, иначе бутылка, скорее всего, разобьется. Можно обернуть дно тканью (полотенцем, футболкой), использовать в качестве прослойки книгу или же поставить бутылку в ботинок или кроссовок (туда, куда приходится пятка ноги) и уже подошвой постучать о стенку. Также можно взять пластиковую бутылку с водой и ее средней частью постучать по донышку винной бутылки. Это самый универсальный и действенный способ. Им могут воспользоваться как мужчины, так и женщины. Постукивать надо осторожно. Пробка будет постепенно продвигаться вверх. Когда она выйдет наполовину или чуть больше, ее можно раскачать уже руками и вытащить», — рассказал он.

Существует еще несколько способов открыть вино без штопора. Например, можно протолкнуть пробку внутрь бутылки. Для этого надо взять подходящую по размеру монетку, положить ее на пробку и пальцем продавить внутрь. Конечно, такой способ подойдет только физически сильным людям. Протолкнуть пробку внутрь можно и с помощью авторучки, крепкой палочки или отвертки. Но, по словам эксперта, это часто приводит к тому, что пробка крошится и вино вы, скорее всего, будете пить с ее кусочками.

Некоторые умельцы в отсутствие штопора вкручивают в пробку саморез, а затем плоскогубцами тянут его и откупоривают бутылку.