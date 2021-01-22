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22 января - День соборности Украины. Что это за дата?

08:20 22.01.2021 Фото: wikimedia.org
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В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика.

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Софийская площадь в Киеве

День соборности Украины (укр. День соборності України) — государственный праздник, отмечаемый 22 января. Он был установлен в соответствии с указом Президента Украины № 42/99 от 21 января 1999 года, в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года этот договор, вошедший в историю как Акт «Злуки» (Велика Злука) — акт объединения украинских земель, был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Хотя государству в то время не удалось сохранить единство и независимость, Акт «Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.

Единой Украина пробыла недолго: тяжелое экономическое и военное положение, взаимное недоверие политиков привели к катастрофе. Уже через несколько месяцев после провозглашения Воссоединения большевики заняли Киев, Восточную Галицию оккупировали поляки, а Закарпатье — Чехословакия.

Но хотя Акт «Злуки» 1919 года оказался декларативным, идея соборности продолжала жить. В начале 1990-х годов, в период движения за возрождение независимой Украины, она получила новое развитие. Так, в 1990 году в этот день миллионы жителей Украины выстроились в живую цепь от Киева до Львова, отмечая День соборности.

С тех пор каждый год, 22 января, на улицах Киева и других городов проходят различные массовые и торжественные мероприятия.

Источник: calend.ru

22 января 2021 День соборности Украины история праздник
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