22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

22 января - День дедушки в Польше. Поздравьте сегодня и своих любимых!

11:20 22.01.2021 Фото: pxhere.com
0

В этот день внуки заходят к дедушкам и бабушкам в гости, дарят им подарки и цветы.

% name% title
Маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек

Странно было бы, отметив День бабушки, не вспомнить о дедушках... Поэтому после отмечаемого в Польше 21 января Дня бабушки, маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек, теперь уже с их праздником.

22 января в Польше отмечают День дедушек (Dzień Dziadka)!

Каждый из нас с радостью, а порой и с грустью вспоминает прекрасные дни, проведенные с дедушкой или бабушкой. Ведь именно они украшали наше детство теплом, любовью, заботой, своей нежностью и, конечно же, советами и поддержкой — временами это так необходимо.

Конечно, как правило, дедушки проводят меньше времени с внуками, но как детям нужны их внимание и любовь!

В этот день внуки заходят к дедушкам и бабушкам в гости, дарят им подарки и цветы. Это прекрасный повод собраться всей семьей для разговоров по душам, поделиться новостями, вспомнить семейные истории, ощутить радость от встречи. Это поистине праздник рода, когда представители нескольких поколений собираются все вместе по такому замечательному поводу.

Источник: calend.ru

22 января 2021 День дедушки в Польше история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С Днем дедушек!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскШторы, обои и бытовая техника - подбираем для дома правильно в Бердске
11:42 22-01-2021
Шторы, обои и бытовая техника - подбираем для дома правильно в Бердске
БердскНа несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 3200 жителей Новосибирска. Что сказал об этом Анатолий Локоть?
11:35 22-01-2021
На несогласованную с властями акцию в поддержку арестованного Алексея Навального собрались выйти 3200 жителей Новосибирска. Что сказал об этом Анатолий Локоть?
Выдадут QR-код привитым от коронавируса в Подмосковье
11:30 22-01-2021
Выдадут QR-код привитым от коронавируса в Подмосковье
22 января - День дедушки в Польше. Поздравьте сегодня и своих любимых!
11:20 22-01-2021
22 января - День дедушки в Польше. Поздравьте сегодня и своих любимых!
Названа дата окончания удаленки для ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга
11:15 22-01-2021
Названа дата окончания удаленки для ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга
БердскНазначили прокурором Новосибирска Романа Сивака из Бердска
11:14 22-01-2021
Назначили прокурором Новосибирска Романа Сивака из Бердска
Впервые встретится с отдавшей его в детдом матерью блогер Даня Милохин
11:00 22-01-2021
Впервые встретится с отдавшей его в детдом матерью блогер Даня Милохин
Солнечные перья на экстремальных ультрафиолетовых волнах обнаружили ученые NASA
10:50 22-01-2021
Солнечные перья на экстремальных ультрафиолетовых волнах обнаружили ученые NASA
Комитет солдатских матерей одобрил приговор Шамсутдинову 2
10:45 22-01-2021
Комитет солдатских матерей одобрил приговор Шамсутдинову
Задержали в Москве пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и Георгия Албурова
10:35 22-01-2021
Задержали в Москве пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и Георгия Албурова