22 января - День дедушки в Польше. Поздравьте сегодня и своих любимых!

В этот день внуки заходят к дедушкам и бабушкам в гости, дарят им подарки и цветы.

Маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек

Странно было бы, отметив День бабушки, не вспомнить о дедушках... Поэтому после отмечаемого в Польше 21 января Дня бабушки, маленькие и взрослые внуки поздравляют своих дедушек, теперь уже с их праздником.

22 января в Польше отмечают День дедушек (Dzień Dziadka)!

Каждый из нас с радостью, а порой и с грустью вспоминает прекрасные дни, проведенные с дедушкой или бабушкой. Ведь именно они украшали наше детство теплом, любовью, заботой, своей нежностью и, конечно же, советами и поддержкой — временами это так необходимо.

Конечно, как правило, дедушки проводят меньше времени с внуками, но как детям нужны их внимание и любовь!

В этот день внуки заходят к дедушкам и бабушкам в гости, дарят им подарки и цветы. Это прекрасный повод собраться всей семьей для разговоров по душам, поделиться новостями, вспомнить семейные истории, ощутить радость от встречи. Это поистине праздник рода, когда представители нескольких поколений собираются все вместе по такому замечательному поводу.

Источник: calend.ru