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Какой сегодня церковный праздник? Почему 22 января нужно обязательно убираться?

07:20 22.01.2021 Фото: pxhere.com
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Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящались женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота».

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На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Почему 22 января нужно обязательно убираться?Когда будет прощенное воскресенье в 2021 году?Ещё 707 новостей

Дата по старому стилю: 9 января.
Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже — убит Малютой Скуратовым.

На Руси Филиппов день считался днем хозяйственных забот. За время праздников таких дел обычно накапливалось множество, и люди старались привести в порядок и свой дом, и себя. В этот день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это называлось «смывать Святки».

Множество поговорок, которые относятся к этому дню, посвящались женщинам, на долю которых выпадали основные хлопоты: «Дом хозяйкой стоит»; «Добрая хозяйка дороже золота»; «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит».

Крестьяне в этот день подмечали: если на Филиппа ясно — значит, летом будет хороший урожай. Если скот, выпущенный во двор, стремился обратно в стойло, это предвещало холод и снег.

Именины в этот день
Антонина, Захар, Павел, Петр, Филипп

Источник: calend.ru

22 января 2021 именины история праздник Филиппов день
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