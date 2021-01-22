С днем соборности Украины 2021 красивые поздравления 22 января и история даты

Празднования Дня соборности в Украине, проходит в соответствии с указом, который был подписан Президентом Украины 21 января в 1999 году

Празднования Дня соборности в Украине, проходит в соответствии с указом, который был подписан Президентом Украины 21 января в 1999 году.

В 1918 году, в январе была создана УНР (Украинская Народная Республика). На территориях, которые входили в состав Австро-Венгерской империи, образовалась ЗУНР (Западно-Украинская Народная Республика). В конце 1918 года в декабре, лидеры двух образованных государств приняли решение подписать предобъеденительный договор, что и осуществили. Этот договор вошел в историю под названием как акт «Злуки». Этот документ 22 января в 1919 году, был обнародован на Софийской площади в Киеве, как акт объединения украинских земель.

Данный праздник, является символом единства украинских земель. Однако в то время государству не удалось отстоять независимость и единство, но для украинцев акт Злуки, стал настоящим воплощением мечты о независимости, которую народ носил веками.

Стоит отметить, что единой Украина пробыла совсем не долго. Недоверие политиков друг к другу, тяжелее военное и экономическое положение привели к непредвиденной катастрофе. Прошло несколько месяцев и Киев был захвачен большевиками, Восточная Галичина была оккупирована поляками, а Закарпатье – Чехословакией.

Но несмотря на то что Акт «Злуки», подписанный в 1919 году носил характер декларативного, идея которою он нес, продолжала жить. 22 января 1990 года от Киева до Львова была выстроена живая цепь из советских Украинцев, тем самым празднуя День соборности. Сегодня в Украине празднуют этот праздник в основном жители Западной Украины.

***

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе



Про единство всей страны,Мир царит пусть в Украине,И не будет пусть войны!

***

С Днем соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть лишь только процветает

Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

***

Поздравляю с Днём соборности Украины и от души желаю всегда любить свою страну, гордиться своей историей и своим народом. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду.

***

Гордо реет сине-желтый флаг —



Сегодня День соборности Украины.Боролись мы за то, чтоб было так,Что запад и восток всегда были едины.

И весь народ единою стеной

Хранит свой дом от бури и распада.

Воскликнем дружно всей страной —

Слава Украине! Героям слава!

***

Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.

***

С Днем соборности поздравить

Всю страну сей час хочу,

С силой, честью, славной волей

Все пусть будет по-плечу.

Мира всем и понимания,

Процветания и достатка,



Никогда не ослабеет,Украинцы, ваша хватка.

***

Сегодня украинцев поздравляем

С днем соборности страны,

Патриотизма, мужества желаем,

Не знали чтобы никогда войны,

Удачи, радости, здоровья,



Успехов в жизни и в работе,Чтоб было все пропитано любовью,За близкими чтоб проходили дни в заботе!

***

День соборности сегодня

В нашей славной Украине.

Я желаю, чтобы были

Мы сплочены и едины.

Процветает пусть держава,

Счастлив будет пусть народ,

Каждый новый год достаток

И удачу нам несет.

***

День соборности Украины,

Отмечает сегодня народ.

Кто-то в танце сейчас танцует,



Кто-то в хоре сейчас поет.

В этот день обрели мы свободу,

Получили свой суверенитет.

Легче стало жить народу,

Ведь ничего свободы лучше нет.

***

День соборной Украины

Празднуем сегодня,



Мы все вместе и единыВсем большим народом.

В этот праздник всем желаю

С близкими встречаться

Только радости без края,

Только море счастья!

***

День соборности — День великий,



Это праздник соединенья,И народ наш такой многоликийГромко празднует это решенье.

Ведь недаром в году далеком,

Пару лет всего от Авроры,

Был подписан акт тот великий,

Хоть и были всегда о нем споры.

Вот тогда и родилась держава,



УНР с ЗУНР примирив,Это всей Украины основа,Этот день нам страну подарил.

Источник: pozdravok.ru