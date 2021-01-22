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Как найти скрытую камеру слежения, рассказал эксперт

08:00 22.01.2021 Фото: Управления на транспорте МВД России по Сибирскому Федеральному округу (УТ МВД по СФО)
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Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

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Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера

Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съёмном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь. "Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", - советует эксперт.

В тёмной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключённые к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.
Можно воспользоваться профессиональными средствами, например, детекторами электромагнитного излучения. "Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", - заключил Мясоедов.

скрытая камера слежка
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