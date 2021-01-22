Как найти скрытую камеру слежения, рассказал эксперт

Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера

Вероятность скрытой слежки в номерах отелей, съёмном жилье, офисах нельзя назвать высокой. При наличии подобных подозрений можно проверить помещение самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Для начала необходимо ознакомиться с местом, где вы находитесь. "Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них. Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", - советует эксперт.

В тёмной комнате можно включить фонарик на телефоне и пройтись лучом света по комнате. Если вы увидите где-то световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

Стоит обратить внимание на современные технологии. Есть программы, отображающие все подключённые к интернету устройства в комнате. Они продаются свободно и легально, их можно найти через поисковики. Обычно скрытые камеры подключены к местной сети, поэтому такой софт покажет их наличие.

Можно воспользоваться профессиональными средствами, например, детекторами электромагнитного излучения. "Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", - заключил Мясоедов.