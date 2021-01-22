Биологическое оружие виды: 10 самых смертоносных

Химера, коварная и хитрая, также наделена и возможностью «засыпать», создавая иллюзию исцеления, чтобы потом, под воздействием условного катализатора, возобновить с прежней силой свое губительное действие на организм.

Дешевое и разрушительное, биологическое оружие может в считанные часы значительно проредить население Земли, как бывало ранее не раз

Современная наука, казалось бы, достигла невиданных высот за ХХ-ХХI века, в том числе и в том, как одним людям эффективно убивать других. Биологическое оружие ныне запрещено, однако то и дело всплывает информация, что его разработки ведутся несколькими передовыми государствами.

Дешевое и разрушительное, биологическое оружие может в считанные часы значительно проредить население Земли, как бывало ранее не раз. Как и любое оружие, оно совершенствов: алось и с течением времени, принимало разные формы и обличия, и на сегодняшний день можно выделить несколько самых смертоносных видов.

10. Оспа

Официально считается, что вирус оспы побежден в 1977 году, однако до сих пор хранятся могильники с этим опасным вирусом, передающимся как через жидкость, кожу человека, так и воздушным путем. Известно, что в 1763 году британские войска инфецировали индейцев оспой, раздав им зараженные одеяла. Не обладая иммунитетом европейских жителей, индийцы оказались абсолютно неустойчивы, и впервые показали миру, насколько страшны последствия от применения биологического оружия.

9. Сибирская язва

Страшные и живучие споры этого вируса являют собой практически идеальное биологическое оружие. Человек заражается, вдохнув споры сибирской язвы, или просто дотронувшись до них, далее увеличиваются лимфоузлы, развивается лихорадка, тошнота, рвота, диарея, проблемы с дыханием и смерть.

Японцы травили вирусом Маньчжурию, британцы в 1942 году хотели сделать бомбу со спорами сибирской язвы, а в 2001 году в администрацию президента США приходили конверты с этим ужасным вирусом, после чего сотрудники взяли себе за правило каждый конверт до вскрытия проглаживать утюгом.

8. Лихорадка Эбола

Впервые, печально знаменитая Эбола попала в топ-новостей еще в 1970 году, когда вирус убил сотни людей в Заире и Судане, потом же вирус переметнется в Европу и США проделав свой гибельный путь от области в Конго. Раньше считалось, что вирус распространяется только при непосредственном контакте, через прикосновение, однако лабораторные исследования подтвердили мутацию вируса и его возможность распространяться воздушно-капельным путем. Головная и мышечная боль, понос, рвота и слабость во всем теле - Эбола способна убить в 70 % случаев, до 21 дня никак не обнаруживая себя.

7. Чума

«Черная смерть» и бич Средневековья нашла своем применение и в 1940 году, когда японцы скидывали на китайцев с самолетов мешки с зараженными блохами. Легочная и бубонная, эти две разновидности чумы передаются воздушно-капельным путем и через блох соответственно, и вторая считается гораздо тяжелее первой, ведь в 70 % смерти от «бубонки» не избежать, тогда как с легочной чумой бороться легче. Это биологическое оружие является рекордсменом по количеству убитых им людей в истории.

6. Туляремия

Хоть туляремия и не такая смертоносная, однако, стопроцентно приковывает человека к постели, вызывая жар, слабость, диарею, боль в суставах и мышцах. Если же вовремя не оказать лечения и не дать антибиотиков - человек умирает. Была «популярна» в качестве оружия при военных действиях между СССР и фашистской Германией в 1941 году, когда от него пострадали обе стороны.

Заражение обычно происходит либо через укусы насекомых, либо при употреблении в пищу инфицированных кроликов или зайцев. Является одним из первых видов биологического оружия, доработкой которого занялись страны-победительницы Второй Мировой.

5. Ботулинический токсин

Тот, кто съест вздутые консервы, имеет все шансы познакомится с этим мощным и смертоносным вирусом. Нарушение зрения, паралич дыхательной системы и смерть от удушья наступят в течение суток, если вы не примите антитоксин. Вакцина на данный момент разработана и существует, однако даже после ее принятия, заболевший долго не сможет восстановить нормальную работу мышечной системы, ведь вирус убивает нервные окончания, которые восстанавливаются месяцами.

4. Пирикуляриоз риса

Биологический вид оружия, который, прежде всего, разрабатывался США против стран Азии. Известно, что если оставить врага без еды, то не понадобится оружие, а пирикуляриоз риса отлично справится с главной составляющей рациона тех же китайцев, используя свои многочисленные штаммы и разрушительную способность изводить весь урожай риса на корню.

3. Чума крупного рогатого скота

Эту инфекцию принес в 13 веке Чингисхан, ведь за его войском передвигался огромный обоз с тысячами голов скота. Вирус вызывал жар, дизентерию, воспаление слизистых оболочек и потерю аппетита. Распространявшись среди домашних животных это биологическое орудие древности не влияло непосредственно на людей, но оставляло их без последней коровы и овец, заставляя становится вегетарианцами. Ходят слухи, что современные «ящуры» и «птичьи гриппы» - это не что иное, как эксперименты отдельных стран с чумой КРС.

2. Вирус Нипах

50% смертность и новизна, первое появление зарегистрировано в 1999 году, высокая адаптация к внешней среде и передача при тесном физическом контакте либо контакте с зараженными жидкостями. В течение 6-10 дней вирус может вызвать даже энцефалит или воспаление мозга, и это при условии отсутствия на сегодняшний момент вакцины от него. Пока не зарегистрировано новостей о его разработке в качестве биологического оружия, но потенциал у данной заразы необычайно высок.

1. Вирус Химеры

Разработка советских ученых, слияние Эболы и оспы - этот вирус, с необычайно убойной силой, ломает саму генетическую структуру человека. Химера, коварная и хитрая, также наделена и возможностью «засыпать», создавая иллюзию исцеления, чтобы потом, под воздействием условного катализатора, возобновить с прежней силой свое губительное действие на организм. Данный вирус, со своим «механизмом замедленного действия» пока что уникален во всем мире, и поэтому представляет самый грозный вид биологического оружия.

Источник: xage.ru