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Когда выгоднее покупать жилье, рассказал финансовый аналитик

08:15 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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За 12 месяцев гражданам РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее.

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Финансовый аналитик рассказал, когда выгоднее покупать жилье

В 2021 году продолжится тенденция к росту цен на жилье в России, поэтому покупать недвижимость или брать ипотеку следует в первые месяцы года. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова финансового советника и эксперта по личным инвестициям Ивана Капустянского.

"Если говорить о перспективах покупки недвижимости в ипотеку, то начало 2021 года вполне подходит для этого. Во-первых, из-за риска роста ставок по ипотеке, а, во-вторых, из-за риска роста цен на недвижимость", — отметил он.

Капустянский объяснил, что цены на жилье вырастут из-за повышенного спроса на льготные ипотечные программы. По его прогнозам, средняя ставка по ипотеке вырастет примерно до 8% при ожидаемой инфляции ближе к 5%.

Ранее портал NEWS.ru сообщал, что вопреки кризису в 2020 году жители России взяли рекордное количество ипотечных кредитов и поставили новый рекорд по объёму ипотечного кредитования. За 12 месяцев гражданам РФ было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 35% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 50% в годовом выражении — до 4,3 трлн рублей.

жилье кризис недвижимость
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