Какие льготы положены ветерану труда. Разъясняем

В течение 2020 года с учетом государственных наград или ведомственных знаков отличия звание «Ветеран труда» было присвоено 1699 гражданам, а 9185 тружеников нашего региона было удостоено почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области».
За счет средств областного бюджета Новосибирской области ветеранам труда и ветеранам труда Новосибирской области обеспечивается предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области». В числе мер социальной поддержки – ежемесячные денежные выплаты; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в сроки, установленные Правительством Новосибирской области.
|1. Ежемесячная денежная выплата
|Размер
|387,70 руб.
(в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно 21,63 руб.)
|Периодичность выплаты
|Ежемесячно
|Круг
получателей
|Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004, ветераны труда Новосибирской области, получающие страховую пенсию по старости по Федеральному закону «О страховых пенсиях» (трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо по достижении ими возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин.
Ветераны труда, получающие пенсии по иным основаниям, либо получающие пожизненное содержание за работу(службу), по достижении возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин.
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, удостоверяющий право на ежемесячную денежную выплату;
4) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Новосибирской области;
5) пенсионное удостоверение (справка о получении пенсии), предоставляется по собственной инициативе;
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется по собственной инициативе)
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 27.06.2005 № 44
|2. Единовременная денежная выплата
|Размер
|646,18 руб.
|Периодичность выплаты
|Ежегодно
|Круг
получателей
|Малообеспеченные граждане из числа ветеранов труда, ветеранов труда Новосибирской области
|Основные документы
|1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
4) справка о составе семьи;
5) сведения о доходах за последние 3 месяцев
|Основание
|Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010 № 142-п
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