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Какие льготы положены ветерану труда. Разъясняем

14:20 22.01.2021 Фото: Wikimedia Commons
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За счет средств областного бюджета Новосибирской области ветеранам труда и ветеранам труда Новосибирской области обеспечивается предоставление мер социальной поддержки.

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в 2020 году звание «Ветеран труда» было присвоено 1699 гражданам
В течение 2020 года с учетом государственных наград или ведомственных знаков отличия звание «Ветеран труда» было присвоено 1699 гражданам, а 9185 тружеников нашего региона было удостоено почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области».
За счет средств областного бюджета Новосибирской области ветеранам труда и ветеранам труда Новосибирской области обеспечивается предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области». В числе мер социальной поддержки – ежемесячные денежные выплаты; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в сроки, установленные Правительством Новосибирской области.
1. Ежемесячная денежная выплата
Размер 387,70 руб.
(в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно 21,63 руб.)
​Периодичность выплаты Ежемесячно
Круг
получателей		 Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004, ветераны труда Новосибирской области, получающие страховую пенсию по старости по Федеральному закону «О страховых пенсиях» (трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»  либо по достижении ими возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин.

Ветераны труда, получающие пенсии по иным основаниям, либо получающие пожизненное содержание за работу(службу), по достижении возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин.
Основные документы 1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, удостоверяющий право на ежемесячную денежную выплату;
4) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Новосибирской области;
5) пенсионное удостоверение (справка о получении пенсии), предоставляется по собственной инициативе;
6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется по собственной инициативе)
Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 27.06.2005 № 44
2. Единовременная денежная выплата
Размер 646,18 руб.
​Периодичность выплаты Ежегодно
Круг
получателей		 Малообеспеченные граждане из числа ветеранов труда, ветеранов труда Новосибирской области
Основные документы 1) Заявление;
2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);
3) документ, удостоверяющий право;
4) справка о составе семьи;
5) сведения о доходах за последние 3 месяцев
Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010 № 142-п
Подробная информация размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии министерства 8-800-100-0082.
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