Какие льготы положены ветерану труда. Разъясняем

в 2020 году звание «Ветеран труда» было присвоено 1699 гражданам

В течение 2020 года с учетом государственных наград или ведомственных знаков отличия звание «Ветеран труда» было присвоено 1699 гражданам, а 9185 тружеников нашего региона было удостоено почетного звания «Ветеран труда Новосибирской области».

За счет средств областного бюджета Новосибирской области ветеранам труда и ветеранам труда Новосибирской области обеспечивается предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области». В числе мер социальной поддержки – ежемесячные денежные выплаты; компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; оплата в размере 50 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в сроки, установленные Правительством Новосибирской области.

1. Ежемесячная денежная выплата Размер 387,70 руб.

(в случае отказа от проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения дополнительно 21,63 руб.) ​Периодичность выплаты Ежемесячно Круг

получателей Ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31.12.2004, ветераны труда Новосибирской области, получающие страховую пенсию по старости по Федеральному закону «О страховых пенсиях» (трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» либо по достижении ими возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин. Ветераны труда, получающие пенсии по иным основаниям, либо получающие пожизненное содержание за работу(службу), по достижении возраста 55 лет у женщин, 60 лет у мужчин. Основные документы 1) Заявление;

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);

3) документ, удостоверяющий право на ежемесячную денежную выплату;

4) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) на территории Новосибирской области;

5) пенсионное удостоверение (справка о получении пенсии), предоставляется по собственной инициативе;

6) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется по собственной инициативе) Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление администрации Новосибирской области от 27.06.2005 № 44 2. Единовременная денежная выплата Размер 646,18 руб. ​Периодичность выплаты Ежегодно Круг

получателей Малообеспеченные граждане из числа ветеранов труда, ветеранов труда Новосибирской области Основные документы 1) Заявление;

2) паспорт (документ, удостоверяющий личность);



4) справка о составе семьи;

5) сведения о доходах за последние 3 месяцев Основание Закон Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ, Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010 № 142-п