Об этом мы еще не знали. Новые открытия в космическом пространстве обнародовали в НАСА

Наше понимание того, как огонь ведет себя в космосе, расширяется, поскольку недавно началось пятое в серии исследований НАСА.

«Повышенный уровень кислорода свидетельствует о более сильном пламени, которое окажет более сильное воздействие на транспортное средство»

Наше понимание того, как огонь ведет себя в космосе, расширяется, поскольку недавно началось пятое в серии исследований НАСА. Космический аппарат пожарной безопасности Эксперимент-V (Saffire-V) успешно прошли испытания более крупных и динамичных пожаров в течение более 26 часов внутри Лебедя космического аппарата Northrop Grumman, следуя своей основной задачи доставки поставок на Международной космической станции.

После того, как Лебедь покинул станцию ​​6 января, операторы на земле, впервые в миссии Saffire, снизили давление внутри космического корабля и снова наполнили его кислородом, чтобы воспроизвести потенциальные атмосферные условия, которые, вероятно, будут возникать в будущих космических кораблях.

После зажигания камеры и датчики отслеживали рост пламени, изменения температуры и изменения кислорода, которые были преобразованы в данные. Эти данные будут использоваться для моделирования сценариев пожаротушения, а также для обнаружения пожара, мониторинга продуктов сгорания и ликвидации последствий пожара.

«Повышенный уровень кислорода свидетельствует о более сильном пламени, которое окажет более сильное воздействие на транспортное средство», - говорит Гэри А. Рафф, менеджер проекта Saffire в Исследовательском центре Гленна НАСА в Кливленде. «Данные Saffire-V позволят нам моделировать сценарии пожаров и повысить нашу уверенность в стратегиях безопасности».

Еще один эксперимент Saffire готов к запуску на космическую станцию, поскольку НАСА продолжает стремиться к более глубокому пониманию рисков и поведения огня в космосе для астронавтов Artemis, которые будут исследовать Луну и, в конечном итоге, Марс.

Saffire - это серия экспериментов, разработанных Демонстрационным проектом пожарной безопасности космических кораблей, который поддерживает Программу исследовательских возможностей НАСА.

Источник: nasa.gov