Праздник Троица 2021: Дата и обычаи православного праздника Отца, Сына, Святого духа

Праздник приходит на 50-й день после Светлого Воскресенья, поэтому каждый год он наступает в разное время. Троицу еще называют Пятидесятницей.

Троица – один из любимых праздников у христиан

В 2021 году у православных в России много событий, к которым они относятся с уважением. В церковных правилах указано, когда наступает Троица и родительский день.

День Троицы

Праздник приходит на 50-й день после Светлого Воскресенья, поэтому каждый год он наступает в разное время. Троицу еще называют Пятидесятницей. Дата определяется следующим образом: нужно отсчитать 7 недель от Пасхи. А можно посмотреть в церковный календарь.

Пасха в 2021 году — 2 мая, значит Троица будет 20 июня. А за день до этого проходит Троицкая родительская суббота, когда поминают умерших предков, посещают могилы и церковь.

История праздника

Троица – один из любимых праздников у христиан. Есть мнение, что некоторые традиции заимствовались у языческих богов. В этот день празднуют единство Отца, Сына, Святого духа.

Отсюда и возникло название. У праздника есть своя история. Ее начало относится к событиям, которые произошли после кончины Иисуса Христа. Сын Божий при жизни говорил, чтобы его ученики были вместе на 50-й день. Это было исполнено.

В комнате, которая была отведена для собрания, появилось пламя, не обжигающее людей. Как выяснилось, в таком обличии пришел дух, наградивший Апостолов даром — избранные смогли говорить на разных языках. Это предоставило возможность передать народам учение Христа, рассказать о его жертве ради человечества.

В дату перед праздником в церкви проходит поминальная служба. В 2021 году она будет 19 июня. Поминание усопших осуществляется с верой в их воскрешение.

Церковь принято украшать с помощью зелени. Этот цвет — символ животворящего свойства Святого Духа. В первый раз после Пасхи произносятся коленопреклоненные молитвы, позволяющие очиститься от грехов, даровать духовную благодать, упокоить души усопших. В этот день не нужно соблюдать пост.

Считается, что в Троицу не стоит работать. К этому событию нужно предварительно подготовиться. Но если нет возможности отказаться от дел дома, это не грех.

Все же желательно не заниматься готовкой пищи, а также купаться. Не рекомендуются и работы в саду или на огороде. Желательно быть весь день с родными и близкими людьми. Еще нельзя грустить, поэтому устраивают народные гулянья.

Родительский день

Какого числа будет Радоница, тоже говорится в церковных правилах. Благодаря родительскому дню предоставляется возможность взаимодействовать с миром живых через потомков. Как и остальные праздники, Радоница зависит от Пасхи — праздник наступает на 9-й день после нее. В 2021 году это будет 11 мая.

Существует предположение, что история Радоницы связана с языческим периодом. Многие жители Восточной Европы верили в существование другого мира, где происходит продолжение жизни. Возвращение в мир живых допускалось в некоторые дни. Душа приходила в родные места, поддерживала близких. Обряд считали тризной, он отмечался для задабривания душ.

Вино наливали в землю в качестве подношения умершим родным. Считалось, что это позволит обрести благосклонность. Хоть церковью запрещались языческие обряды, все же многие традиции до сих пор действуют.

Радоницкая неделя

Родительская неделя в 2021 году будет 5-11 мая. Как считали предки, это время «радостных поминок», поскольку Пасха считается радостным периодом. На Фомину неделю необходимо передавать светлые чувства тем, кто умер.

Достаточно просто помянуть их. Желательно на этой неделе сделать следующее:

пойти на кладбище;

зажечь там свечу;

прочесть молитву;

убрать могилки.

Считается, что поминать необходимо в молчании, но можно и звать священника. Есть и пить не разрешено. Следует раздать пищу нуждающимся людям.

По православной вере, душе требуется молитва, поскольку сама она не может ее произносить. Перед посещением кладбища желательно подать в церковь записку о поминании усопшего, а затем отслужить панихиду.

На Радоницу разрешается работать, когда в этом есть срочная необходимость. Но все же лучше сделать выходной. Необходимо найти время для молитвы и посещения церкви. Если трудно выделить для этого утвержденную дату, допускается перенос.

Можно регистрировать браки, звать гостей или просто провести время с семьей. Если планируется какое-то таинство, важно заранее оповестить об этом священника.

Уже точно известно, когда Троица в 2021 году у православных в России и родительский день. Верующие активно готовятся к этим дням, стараются провести их по церковным правилам.

Подводя итоги

Троица в 2021 году – 20 июня, а родительский день – 11 мая.

Оба праздника имеют свою историю.

В эти дни необходимо молиться, отказаться от работы, а уделить время близким.

Источник: kleo.ru