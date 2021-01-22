Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю

Уже с февраля естественным становится вопрос, когда сажать капусту на рассаду.

Многие овощеводы выбирают самый простой способ — покупают рассаду непосредственно перед посадкой

Таблица с указанием благоприятных дней поможет огороднику разобраться, когда сажать капусту на рассаду в 2021 году по лунному календарю.

Сроки посадки капусты по регионам

Выращиванием невероятно полезного овоща занимаются в России повсеместно. Многие овощеводы выбирают самый простой способ — покупают рассаду непосредственно перед посадкой.

Это не самый лучший вариант (можно обмануться с сортом), лучше вырастить саженцы самому. Уже с февраля естественным становится вопрос, когда сажать капусту на рассаду.

Учитывая то, что этот овощ относится к светолюбивым культурам, торопиться не стоит. В каждом регионе в 2021 году по лунному календарю сроки посадки разные.

Лунный календарь посадки капусты на рассаду в 2021 году

Выбор оптимального периода для посева семян

Все зависит от климатических условий местности​. Высаживать капусту семенами непосредственно в открытый грунт — такой способ подходит исключительно для южных регионов России.

Для северных областей и средней полосы страны наиболее подходит рассадный способ. Определиться со сроками помогут следующие факторы:

климатические условия определенного региона;

лунный календарь;

сорт культуры;



информация, указанная на упаковке с семенами.

Сначала рассада растет на подоконнике, потом в возрасте 30-55 дней высаживается на постоянное место. Ни раньше, ни позже это делать не рекомендуется.

В первом случае велика вероятность того, что сеянцы перерастут и впоследствии заболеют. Во-втором — неокрепшие растения не успеют набраться силы и приспособиться к суровым условиям. А наличие 4–6 настоящих листочков — свидетельство того, что капуста растет здоровой и крепкой.

Выбор сорта

По сроку созревания белокочанная капуста делится на три вида:

Раннеспелая (период роста и развития — 75–120 дней) — для употребления в пищу в свежем виде, например в салаты.

Среднеспелая (период роста и развития — 120–130 дней) — для квашения и краткосрочного хранения.

Позднеспелая (период роста и развития — 130–180 дней) — для длительного хранения.

Предположение, что все эти сорта должны высаживаться в разное время – ошибочное. На деле все их можно высаживать в одно и то же время.

Для получения урожая в более ранние сроки имеет смысл заняться посадкой несколько раньше обычного. В зависимости от того, для каких целей планируется использовать урожай, и выбирается сорт капусты.

Схема посадки рассады

Последовательность действий при высадке рассады капусты в открытый грунт:

Сделать посадочные лунки (расстояние между ними должно составлять 40–50 см) размером чуть больше земляного кома сеянца.

Уложить на дно древесную золу и удобрение «Гуми» (по 2 ст. л. каждого). В качестве защиты растения от медведок посыпать растолченной яичной скорлупой.

Перемешать содержимое лунок, тщательно пролить их водой и добавить «Фитоспорин», он защищает от заражения грибками и бактериями.

Заглубить рассаду — она должна быть на том же уровне, что и раньше.



Сделать маленькую лунку для полива.

Уход за капустой после высадки в открытый грунт

Нужно знать не только, когда сажать капусту на рассаду в 2021 году по лунному календарю, но и как за ней ухаживать:

В июне необходимо​ как следует поливать рассаду. Если стоит жаркая погода, делать это ежедневно, так как именно в этот период интенсивно наращивается зеленая масса. За неделю появляется не менее 2-3 листиков.

Чем кочан будет больше, тем чаще его необходимо поливать, но за 21 день до срезки постепенно сократить число поливов.

Трижды за сезон вносить подкормку, делать это сразу после полива. В качестве удобрения хорошо использовать компост (скошенную траву, отстоянную с водой) либо настой из коровьего или птичьего помета.

В момент завязи кочана внести микроэлементы.

Время сбора урожая капусты

Существуют два фактора, влияющих на время сбора урожая капусты: зрелость кочанов и погодные условия (дождь, заморозки, снег). Готовность кочанов определяется так:

они должны быть плотными на ощупь;

вес одного кочана — от 600 г для сортов ранних и средних и 1 кг — для поздних и среднеспелых;

желтизна нижних листьев;

появление светло-окрашенного пятна на макушке кочана.

В большинстве регионов капусту убирают, когда дневная температура не превышает +8, а ночная -3 °C. Упругие кочаны, собранные до наступления холодов, сохранятся дольше, но при условии, что они будут лежать в сухом, темном и прохладном месте, например в погребе.

Подведем итог

На рост и развитие посадок, включая капусту, оказывают влияние фазы Луны. Сажать капусту на рассаду следует с учетом благоприятных и неблагоприятных дней, указанных в лунном календаре. Данная информация носит рекомендательный характер.



Период высадки рассады зависит от регионов. В теплой климатической зоне, к которой относится средняя и южная полоса России, заниматься высадкой капусты на рассаду можно с начала февраля.От умения подобрать сорт посадочного материала в зависимости от цели использования (употребления в свежем виде или засолки на зиму для длительного хранения), правильной посадки и ухода зависит урожай полезного овоща, богатого витаминами.

Источник: kleo.ru