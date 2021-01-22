3 "вещих" сна на замужество

Как понять, что вы уже готовы построить семью, путь даже на вашем горизонте пока ни одного сказочного принца? Ваше подсознание, путем архетипических образов подскажет вам, что пора потихоньку вить гнездышко.

Толкование сновидений - увлекательное занятие, особенно если знаешь, какие символы что означают

Толкование сновидений - увлекательное занятие, особенно если знаешь, какие символы что означают. Но, если отбросить суеверия и мистику, во сне на самом деле может прийти нечто, условно предсказывающее судьбу.

Психологи верят, что при помощи снов наше подсознание готовит нас к ответственным изменениям в жизни. Например, к замужеству. Как понять, что вы уже готовы построить семью, путь даже на вашем горизонте пока ни одного сказочного принца? Ваше подсознание, путем архетипических образов подскажет вам, что пора потихоньку вить гнездышко и присматриваться к одиноким и интересным более пристально. Как сны снятся к скорому замужеству, по мнению психологов.

Кухня и кухонные принадлежности

Никаких шуток про “правильное“ место женщины. Кухня снится не потому, что это - ваше единственное предназначение. Она - символ уюта и домашнего очага, который вы надеетесь приобрести в грядущем союзе. Выбирать мебель принадлежности для кухни, возиться у плиты - добрый знак того, что вы достигли уровня зрелости, когда вы готовы поставить чужой комфорт и потребности если не выше, то хотя бы на одном уровне со своими собственными. А это в свою очередь сигнал к тому, что в отношениях вы будете искать не только жаркой любви, но и любви, взаимопонимания, взаимоуважения и доверия.

Поездка в автомобиле на пассажирском сидении

Вы вдвоем, он за рулем, перед вами - лишь широкая дорога вашей жизни. Вот самое очевидное, но самое правдивое толкование такого сна. Он сулит перемены, к которым вы уже морально готовы, и доверие, которое вы желаете построить с потенциальным партнером. К слову расстраиваться, если вы не сумели рассмотреть лица водителя, не стоит. На подсознательном уровне он - не конкретный человек, а совокупность качеств, которыми вы наделяете свою идеальную половинку. Впрочем, если за рулем кто-то, кого вы знаете в реально жизни, торопиться принимать его в свою жизнь не стоит: возможно, ваш восхищают лишь отдельные черты.

Вода

Моря и океаны, прогулки у озера, наблюдение за рыбами в аквариуме - все сны, в которых вы из раза в раз оказываетесь у воды, сигнализируют о готовности к движению вперед. Вода - это жизнь, во всем ее разнообразии и великолепии. Ее спокойное течение во сне - символ того, что на противоположном берегу вас, возможно, ожидает любовь всей вашей жизни.

Источник: ivona.bigmir.net