Что нельзя делать и можно в Татьянин день 25 января 2021 года

25 января отмечается День ангела Татьяны

Практически каждый календарный день в году отмечен чьими-то именинами. Праздник именин — это христианская традиция, день памяти святого, чье имя было дано человеку при крещении. 25 января отмечается День ангела Татьяны, поэтому не забудьте поздравить всех своих знакомых Татьян с их личным праздником. Далее в материале читайте о том, что нельзя делать на День Татьяны, а также про историю, традиции праздника.

В церковном календаре января День Татьяны выделен красным цветом, ведь имеет большую значимость для верующих христиан. На известность Татьяниного дня повлияли не христианские обряды, а достаточно молодой праздник — День студента, который принято праздновать в странах Украины, России и Беларуси. Каково происхождение этих праздников и существует ли между ними связь, ответы на эти вопросы, а также традиции, приметы, что можно и нельзя делать на Татьянин день, вы найдете дальше в нашем материале.

При рождении каждого из нас нарекают именем, которое несет в себе определенную характеристику и влияет на формирование характера. Каждое имя наполнено своей историей, имеет своего ангела, свой день. Имя Татьяна греческого происхождения и в переводе означает "устроительница". Оно присуще амбициозным, эмоциональным, надежным женщинам. Его обладательницы счастливы как в семье, так и успешны в работе. Они хорошие хозяйки, а также привлекательны и кокетливы, любят быть в центре внимания и лучшим подарком для себя скорее всего выберут путешествие. Далее читайте про историю праздника День Татьяны.

Житие святой Татьяны великомученицы

Какой была жизнь святой Татьяны? Известно, что она родилась в III в. н. э. в знатной семье римского консула и тайного христианина. С детства воспитывалась в христианской религии и, достигнув совершеннолетия, решила посвятить свою жизнь тем, кто нуждался в ее помощи: Татьяна ухаживала за больными и помогала бедным.

Спустя какое-то время стала настоятельницей в христианском храме. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север (222-235 гг.), вся власть сосредоточилась в руках фанатичного гонителя христиан Ульпиана. Кровь христиан в те времена текла рекой. Не обошла эта участь Татьяну и ее отца.

По преданию, она была схвачена язычниками и доставлена в храм Аполлона. Татьяну призывали отречься от своей веры, но она была непреклонна и начала читать молитву Христу. Ее молитва была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось. После ее подвергли многочисленным и жестоким пыткам, но каждый раз Бог посылал исцеление Татьяне и даже львы, выпущенные из клетки, кротко лизали ей ноги. Потрясенные ее стойкостью и чудесами, которые происходят на их глазах, некоторые из палачей отказывались выполнять приказы, просили прощения у Татьяны и становились на ее сторону. Но суд приговорил к смерти и ее заступников, и саму Татьяну. С дня ее казни в 235 году отмечается праздник Татьянин день, а мученица Татьяна причислена к лику святых.

12 января (по старому стилю) 1775 года императрица Елизавета Петровна одобрила и подписала указ об основании первого российского университета. Идея "об учреждении Московского университета" принадлежала ученому М.В. Ломоносову и графу И.И. Шувалову. Говорят, что Шувалов специально выбрал именно этот день – день именин своей матери Татьяны Петровны, а подписанный царицей указ хотел преподнести ей в подарок. Сегодня День студента является одним из самых любимых для современной молодежи.

Что нельзя делать в День Татьяны 2021

На Татьянин день есть то, чего категорически нельзя делать. Выполнение гаданий, приворотов жениха и других обрядов, обращенных на благополучную любовь в будущем, — это личное дело каждой девушки. А вот ссоры на Татьянин день категорически запрещены, особенно, если они происходят в семейном кругу. Так что, согласно традиций наших предков, на Татьянин день 2020 мы должны быть миролюбивы и доброжелательны.

Интересно, что на Татьянин день также нельзя находится в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду. Еще в народе верили, что на Татьянин день ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду — так говорят наши бабушки и прабабушки на праздник Татьянин день. Также в нашем материале, как провести День студента или Татьянин день.

Традиции дня студенчества и Татьяны

Поначалу этот праздник отмечался только в молебном домовом храме святой Татьяны, а уже с середины XIX века он принял форму торжеств. Начинался день с традиционного молебна, после которого ректор университета обращался к студентам с торжественной речью и награждал за успехи в освоении наук, затем накрывался праздничный обед.

Ближе к вечеру студенты собирались на Тверском бульваре и Трубной площади, где начинались ночные веселья. Традиционно бурное празднование дня происходило в ресторане "Эрмитаж", где собирались и студенты, и выпускники, и преподаватели университета. Работники ресторана, зная как весело отмечается этот праздник, заранее убирали дорогую мебель и ковры, заменяя их более простыми.

Городовым и полицейским в Татьянин день повелевалось не трогать "качающихся" студентов, а под утро швейцары писали мелом на куртках молодежи адрес, и их развозили по домам "уцелевшие" товарищи.

После революции праздник был признан очень буйным и отменен, а ресторан "Эрмитаж" закрыт. В 1918 году закрыли и университетскую церковь, устроив в ней читальный зал. В 1923 году 25 января объявили Днем пролетарского студенчества, а празднование Татьяниного дня запретили.

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Традиция восстановления праздника принадлежит ректору МГУ В. А. Садовничему, который объявил об этом в 1992 году после вступления в должность ректора. Кроме дня студента, отмечаемого в странах СНГ, существует еще международный день студента — 17 ноября. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне, где проходила международная встреча против фашизма.

Приметы на День Татьяны 25 января:

Если идет снег на Татьянин день — быть летом частому дождю.

На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.

Если на Татьяну морозно и ясно, будет хороший урожай, если же "гнилой ветер" (южный) или теплая метель— к неурожаю.

Для именинницы в этот день выпекался каравай, который и сулил ей дальнейшую судьбу: если хлеб поднимался холмиком в середине, значит, впереди ждала удача — жизнь пойдет в гору. Если каравай гладкий, без изъянов — весь год пройдет удачно и спокойно, а если трескался — значит, впереди ждали испытания. Если же сдоба пригорала, этому радовались — корочку отдавали на съедение имениннице, это сулило готовность принять все, что приготовит ей судьба.

Главной хорошей студенческой приметой в этот день считается, как следует повеселиться и ни в коем случае не прикасаться к конспектам.

P.S. Императрица Елизавета могла и не подписать "указ об учреждении университета" именно в этот день. Ведь по рассказам современников, Шувалов не первый раз предлагал ей рассмотреть свой проект. И неизвестно, как бы тогда праздновался день Татьяны и день студента. Но все, что происходит неслучайно, как и то, что покровительницей свободной и интеллектуально развитой молодежи стала святая Татьяна. Одной из важных характеристик этого женского имени является упорство и настойчивость в достижении цели, а именно эти качества необходимы студентам при освоении гуманитарных знаний и точных наук.

Источник: hochu.ua