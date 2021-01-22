Штрафовать за сокрытие средств в электронных кошельках разрешит Госдума

В случае принятия соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 июля 2021 года. Узнайте, каковы размеры штрафов.

Такая мера обусловлена противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку представил положительное заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15-25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Законопроект предусматривает ответственность за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, и нарушение сроков представления таких отчётов.

Обязанность резидентов представлять информацию в налоговые органы о переводах денег с использованием иностранного электронного кошелька возникает, если за отчетный год зачисленные на него средства превысят сумму эквивалентную 600 тыс. руб.

При нарушении сроков представления отчётов о переводах денежных средств будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчётов для граждан в размере от трёхсот до трёх тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелек за отчетный период.

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил необходимость отчитываться о зарубежных кошельках противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В случае принятия соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 июля 2021 года.