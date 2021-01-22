Как разрешат использовать пенсии россиян?

К рынку депозитов с центральным контрагентом на Московской Бирже к настоящему времени подключено более 130 участников - это крупнейшие российские компании нефинансового сектора, а также страховые компании.

Ставки по таким депозитам, как правило, превышают стандартные ставки по банковским депозитам примерно на 0,5 - 1%

Комитет по финансовому рынку рекомендовал Государственной Думе принять в первом чтении законопроект, направленный на создание дополнительных возможностей для инвестирования средств пенсионных накоплений посредством их размещения в депозиты в центральном контрагенте и заключения договоров репо с клиринговыми сертификатами участия.

Как отметил председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, хотя данные инструменты появились сравнительно недавно, в настоящее время они одни из наиболее популярных на денежном рынке Московской Биржи, поскольку позволяют размещать средства на выгодных условиях и при этом являются высоконадежными.

«Поскольку размещать пенсионные накопления предлагается в депозиты в центральном контрагенте, это фактически безрисковые инвестиции. Операции репо с клиринговыми сертификатами участия также проводятся через центрального контрагента, что обеспечивает не только максимальную ликвидность, но и надежность», — пояснил председатель Комитета, являющийся одним из авторов законопроекта.

По итогам 2019 года объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия составил 54 трлн рублей, а за 2020 год - уже более 75 трлн рублей: это почти 18% от объемов операций на всем денежном рынке Московской Биржи.

К рынку депозитов с центральным контрагентом на Московской Бирже к настоящему времени подключено более 130 участников - это крупнейшие российские компании нефинансового сектора, а также страховые компании. При этом ставки по таким депозитам, как правило, превышают стандартные ставки по банковским депозитам примерно на 0,5 - 1%.

«В соответствии с законодательством размещать пенсионные накопления возможно только в тех кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным к участникам системы страхования вкладов. Что касается центрального контрагента, то большей части таких требований он может соответствовать, однако отдельные положения к нему просто неприменимы в силу наличия специального регулирования. Проектируемые нормы позволят владельцам пенсионных накоплений заработать через управляющие компании, надежно вложив эти средства», - заявил Анатолий Аксаков.

Источник: komitet2-12