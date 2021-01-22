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Майли Сайрус призналась, что женщины привлекают ее больше мужчин

02:00 22.01.2021 Фото: hochu.ua
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Мужские гениталии интересуют меня исключительно как арт-объект. - рассказала Майли.

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В недавнем интервью скандальная певица призналась, что мужские тела вызывают у нее отвращение
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
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Майли Сайрус призналась, что женщины привлекают ее больше мужчинЛегкий способ раскрыть измену рассказали в БританииЕщё 322 новостей

Майли Сайрус любит шокировать своих поклонников. В недавнем интервью скандальная певица призналась, что мужские тела вызывают у нее отвращение. Подробнее о сексуальных предпочтениях звезды — в нашем материале.

Популярная певица Майли Сайрус нередко шокирует публику откровенными признаниями. Не так давно она рассказывала о том, что считает себя квиром и ей одинаково нравятся как мужчины, так и женщины.

Но, похоже, предпочтения звезды изменились... На радио Sirius XM Barstool Radio 28-летняя Сайрус призналась, что женские тела возбуждают ее намного больше, чем мужские.

Девушки гораздо сексуальнее, чем мужчины. Мы все это знаем. Мужские гениталии интересуют меня исключительно как арт-объект.

— рассказала звезда.

Оказывается, отсутствие интереса к мужским телам вызвало у Майли желание строить отношения с девушками. Вот, что она рассказала об этом:

Все знают, что женская грудь красивее, чем мужские гениталии. Как раз этот фактор в итоге и сделал для меня отношения с женщинами более осмысленными.

Сайрус также поделилась своими предпочтениями в отношениях с женщинами. Она рассказала, что ей нравятся сильные и успешные партнерши, которые умеют доминировать и брать все в свои руки.

Если я собираюсь встречаться с девушкой, то соглашаюсь быть только с такой же успешной или даже более, чем я сама. Это очень круто. Рядом с женщинами я чувствую себя легче, чем с мужчинами. В отношениях с противоположным полом я чаще играю доминирующую роль.

— призналась Майли.

Напомним, что Майли Сайрус с 2009 года встречалась с актером Лиамом Хемсвортом. В 2018 году пара поженилась, однако не прожила в браке и года. Говорят, причиной развода послужили многочисленные измены певицы.

В своей бисексуальности Майли Сайрус призналась еще в 2015 году, отметив, что состояла в отношениях с девушками. Сейчас сердце звезды свободно и она готова начать новые отношения.

Источник: hochu.ua

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