Главные антитренды 2021: Что нельзя носить в этом году?

Модное табу 2021 года — это, конечно же, натуральный мех. Индустрия моды с каждым годом становится все более осознанной и экологичной.

Мода очень быстро меняется и частенько преподносит неожиданные сюрпризы

Мода очень быстро меняется и частенько преподносит неожиданные сюрпризы. То, что было на пике популярности еще несколько дней назад, уже сегодня может войти в число маркеров плохого вкуса. Какие вещи лучше спрятать и не носить в 2021 году? Узнайте — в нашем материале.

Мы уже точно знаем главные тренды 2021 года — это комфортная одежда, вязаные вещи, латекс, будуарный стиль и многое другое. Теперь пришло время узнать, с какими вещами нужно расстаться в этом году, чтобы не сделать море fashion-ошибок и быть на все 100% стильной.

Обручи

Массивные обручи были на пике популярности в 2020 году. Да, эти аксессуары добавляли любому образу нотку французского шика и романтики, однако они настолько сильно приелись всем, что в 2021 году им больше нет места.

Бермуды и велосипедки

Еще один тренд, который взял свое начало с 2019 года: сначала удлиненные шорты недолюбливали, а потом не хотели снимать... В 2021 году советуем отложить их подальше и обратить внимание на горячую длину мини или элегантную макси.

Украшения с ракушками и жемчужные заколки

Да, жемчужные аксессуары украшали почти каждую девушку в прошлом году, но на смену им пришли массивные цепи и минималистичные драгоценности. Оставляем прошлое в прошлом.

Прозрачные и нейлоновые сумки

Сумки из прозрачного материала еще в 2020 году вызывали массу споров. Неудивительно, что сейчас буквально все fashion-эксперты внесли их в число самых ярких антитрендов. Нейлоновые клатчи тоже успели порядком поднадоесть... Поэтому, чтобы не испортить свой образ, лучше выбирать более стильные модели: микро-сумки, плетеные клатчи и большие сумки-шопперы.

Тонкие кардиганы

Кардиганы стали чуть ли не самыми любимыми элементами гардероба в прошлом году и своей популярности терять они не собираются. Только будьте внимательными! Выбирать нужно объемные или укороченные варианты с крупными пуговицами, а длинные и тонкие изделия — обходить стороной.

Натуральный мех

Модное табу 2021 года — это, конечно же, натуральный мех. Индустрия моды с каждым годом становится все более осознанной и экологичной, поэтому сейчас дизайнеры и небольшие бренды создают море самых необычных и стильных шуб из эко меха, которые греют ни чуть не хуже, чем натуральные.

Короткие платья-свитера

Трикотажные и шерстяные изделия вошли в моду в 2020 году и не собираются никуда уходить. Однако в своих коллекциях дизайнеры демонстрируют длинные и свободные платья из трикотажа, намекая на то, что короткие лучше отложить куда подальше.

Куртки-рубашки в клетку

Не успел микротренд на клетчатые теплые рубашки набрать популярность, как все стилисты в один голос начали твердить, что это уже не модно. Да, так бывает... Поэтому, если вы тоже поддались этому тренду и купили в 2020 году теплую куртку-рубашку, — продолжайте свободно носить. Но намеренно ее покупать в 2021 году — не стоит.

Нужно отметить, что антитренды — это лишь временное явление. Не нужно выкидывать вещи из этого списка, ведь вполне вероятно, что через несколько сезонов мы будем снова их носить.

Источник: hochu.ua