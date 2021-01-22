День студента в Москве в 2021 году: какие мероприятия запланированы?

В связи с пандемией коронавируса, стали действовать некоторые ограничения на развлекательные мероприятия.

Исторический музей в этот день откроет свои двери всем желающим

День студента Москва вместе со всей Россией отметит в пятницу 25 января. На площадках по всей столице планируются различные увлекательные, творческие и спортивные мероприятия, платные и бесплатные, в общем на любой вкус.

Как обычно праздник День студента отмечали в Москве

Согласно традиции праздник, посвященный Дню студента или по-другому Татьянин день, ежегодно празднуется 25 января.

В этот праздничный зимний день обычно проводились самими студентами различные праздничные концерты в институтах. В самой столице ставились праздничные мероприятия в парках города.

Вечеринки 25 января всегда устраивались в молодежных клубах, а в музеях проходили тематические показы.

Традиционно празднование не заканчивалось только одним днем, а продолжалось еще несколько дней.

Стоит обратить внимание на важный факт, что в связи с пандемией коронавируса, стали действовать некоторые ограничения на развлекательные мероприятия. Нужно следить за точной информацией в СМИ в каких форматах будет проводиться празднование и на каких площадках. Ближе к 25 января информация будет обновляться.

О некоторых праздничных событиях, которые запланированы на 25 января, все же стало известно.

Куда пойти в День студента в 2021 году

Исторический музей в этот день откроет свои двери всем желающим. В музее будет проводится акция для школьников и студентов. Организация Исторического музея для них приготовила билеты по льготным ценам, а для всех девушек Татьян — будет гарантирован бесплатный вход.

В молодежном развлекательном центре ГЛАВCLUB запланирована на 23 января ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА, посвященная Дню студента. На танцевальном событии выступят диджей Сява вместе с MOTOROLLASHEFF и другие.

Мероприятие будет проводиться в 23:00 по московскому времени. Цена билетов будет — 2 000 — 4 000 рублей.

Кафедральный собор Петра и Павла планирует провести в День студента ГАЛА КОНЦЕРТ. Организаторы этого мероприятия решили поздравить всех Татьян. В день их именин прозвучит в соборе знаменитая во всем мире классическая музыка.

В программе предусмотрен концерт Татьяны Ланской вместе с Деннисом Гасановым и Иваном Липатовым. Также запланировано выступление «Antonio-orсhestra» — Камерного оркестра. В концерте будет звучать музыка Баха, Вивальди и Генделя.

Начало мероприятия состоится 25 января в 20 :00. Стоимость билетов — 1 800 — 2 700 рублей.

В праздник День студента откроют для всех желающих свои ледовые арены катки: ВДНХ, Парк Горького, а также стадион Лужники. По традиции в этот день для девушек с именем Татьяна вход будет бесплатный.

Источник: 1rre.ru