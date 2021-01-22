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Вырастут ли зарплаты учителей в 2021 году?

13:20 22.01.2021 Фото: pxhere
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Одним из наиболее ожидаемых пунктов готовящегося к изменению законодательства считается равнение на единые стандарты сводки федеральных требований.

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МРОТ не должен оказываться ниже, чем показатель прожиточного минимума

Согласно свежим новостям из комитета Госдумы России по образованию, в 2021 году зарплаты учителей могут повысить. В пользу этого факта свидетельствуют 2 внесенных на рассмотрение депутатов проекта, которые планируется изучить в рамках весенней сессии.

По какому принципу зарплаты учителей могут повысить

Информацию о том, что комитет Государственной думы по вопросам образования и науки уже запланировал рассмотреть проекты закона, позволяющего повысить зарплату педагогам, подтвердила зампредседателя Лариса Тутова. Первый закон касается формирования базовой ставки для учителей, а второй рассматривает особенности статуса педагогических работников.

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Оба предложения были сформированы на основании заявления президента о необходимости повысить уровень заработной платы для учителей. На такие меры следует пойти для нейтрализации накапливающихся проблем по части нехватки квалифицированных работников в образовательной среде Российской Федерации. Эксперты соглашаются с тем, что качество образования связано с уровнем оплаты труда преподавателя.

Проблема заработка педагогического состава поднималась среди высших чинов неоднократно. Знает о наболевшем, конечно же, и Владимир Путин. Президент полагает, что трудности начались из-за принятого закона касательно минималки. Согласно российской законодательной базе, МРОТ не должен оказываться ниже, чем показатель прожиточного минимума.

Из-за того что при принятии закона для МРОТ не получилось сразу повысить зарплатный уровень для ряда других категорий, возникли сложности. Причина кроется в ограничениях бюджетного характера. После того как проблема стала ясна, специалисты занялись поиском ее решения.

Единые федеральные требования для всех учителей в 2021 году

Одним из наиболее ожидаемых пунктов готовящегося к изменению законодательства считается равнение на единые стандарты сводки федеральных требований. Чтобы реализовать задумку, пришлось скооперировать силы экспертов из профсоюза образования и Министерства просвещения.

В рамках предложения прозвучала идея сформировать планку гарантированной части зарплаты при норме возложенной нагрузки хотя бы в размере 70% от показателя среднего регионального значения. С минимальными размерами ставок расчеты должны будут проводиться на основании федеральной гарантии.

По предварительным подсчетам, на обеспечение учителей зарплатами выше МРОТ потребуется дополнительно изыскать около 200 млн рублей.

Чтобы реализовать все пункты широкомасштабной задумки, придется вложить еще больше. По мнению госпожи Тутовой, такие вливания можно проводить и по принципу поэтапной реализации, но отказываться от социального проекта не стоит, ведь он является необходимым для улучшения уровня благосостояния российских педагогических работников.

Свежие новости по дистанционке в России

Денежный вопрос является не единственным в списке важных пунктов для рассмотрения в рамках весенней сессии. Второй важной темой для обсуждения выступает дистанционное обучение, закон о котором требует многочисленных доработок на основании полученного в период пандемии коронавируса практического опыта.

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В рамках готовящихся изменений будет рассматриваться внесение поправок по следующим направлениям:

  • обязанности педагогов;
  • составление списка предметов, которые будут преподавать в дистанционном формате;
  • аспекты выполнения домашнего задания.

Затрагивают изменения в нормативных актах и вопросы длительности самого урока. Во время сессионного обсуждения будет поднята тема усвоения материала в рамках проведения итоговых аттестаций. На предварительной стадии правительство положительно отнеслось к законопроекту.

Источник: 1rre.ru

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