Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -15, -20°С, местами до -27°С, днём -12, -17°С, местами до -22°С.
Какой будет погода 22 января в Бердске: ждать ли снегопад?
06:30 22.01.2021
Ветер юго-западный переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Удачного дня!
БердскКакой будет погода 22 января в Бердске: ждать ли снегопад?
06:30 22-01-2021
С Днём Дедушки 22 Января 2021 года чудесные теплые открытки
05:00 22-01-2021
Биологическое оружие виды: 10 самых смертоносных
04:00 22-01-2021
С Днём Татьяны красивые открытки с поздравлениями
03:00 22-01-2021
Майли Сайрус призналась, что женщины привлекают ее больше мужчин
02:00 22-01-2021
День авиации войск ПВО России отмечается 22 января: История профессионального праздника
23:50 21-01-2021
Самая короткая ночь 2021: Приметы летнего солнцестояния
22:50 21-01-2021