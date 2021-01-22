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Какой будет погода 22 января в Бердске: ждать ли снегопад?

06:30 22.01.2021 Фото: pexels
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Ветер юго-западный переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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На дорогах гололедица.

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха: ночью -15, -20°С, местами до -27°С, днём -12, -17°С, местами до -22°С.

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