Какие пенсии будут проиндексированы 1 апреля 2021 года? На сколько вырастут?

Отдельно рассматриваются случаи, когда речь идет о предпенсионерах

В Пенсионном фонде пояснили, кому повысят пенсии с 1 апреля 2021 года и на какую сумму можно рассчитывать получателям пособий. Повышение размера выплат пройдет в плановом режиме, так как это традиционная индексация.

Кому повысят размер пособий с 1 апреля 2021 года

Традиционно апрельская волна пересмотра размера выплат касается пожилых россиян, которые получают страховой вид пенсии. Этот вариант назначают в одном из следующих случаев:

недостаточное количество официально собранного стажа;

недостаток пенсионных баллов.

После весенней индексации сумма поднимется на 2,6%. Такая величина выбрана неслучайно, так как основывается на прогнозном показателе роста по прожиточной минималке для пенсионеров. Для расчета всегда берут прошлый отчетный календарный период, предшествующий году, в который проводится индексация.

В Пенсионном фонде сделали акцент на том, что особенности индексации прописаны в новых нормативах российской Конституции. Там же сделан акцент на необходимости проводить перерасчет всех видов социальных начислений.

На практике это означает, что под пересмотр попадают не только выплаты федерального значения, но и регионального тоже. Разница только в том, что повышение по такому направлению проводится раньше, чем для получателей страховых пенсий. По плану индексация соцвыплат должна состояться в феврале.

Использование преференций для досрочного получения пенсии

Отдельно рассматриваются случаи, когда речь идет о предпенсионерах и тех, кто все же успел собрать достаточное количество трудового стажа и даже превысил среднестатистические показатели для пенсионного стандарта. Такие граждане имеют право на отдых досрочно.

Назначение в таком случае может происходить на 2 года раньше, чем предполагается по нормативам пенсионного законодательства. Распространяется правило на тех, кто находится в предпенсионном возрасте и одновременно с этим:

были уволены из-за сокращения штата;

были уволены по причине ликвидации предприятия, не сумев официально трудоустроиться повторно.

Здесь базой для расчета выступает ранее накопленный стаж. Если для мужчин выдвигается требование иметь 25 лет, то для женщин показатель на 5 лет ниже. Чтобы претендовать на участие в такой программе, следует обратиться за консультационной помощью к представителю Центра занятости в своем регионе.

Несколько реже на практике встречаются случаи назначения досрочной пенсии при накопленном достаточном стаже. Касается эта возможность мужчин, которые успели официально наработать хотя бы 42 года, или женщин, имеющим не менее 37 лет стажа. При соблюдении этих нормативов можно отправиться отдыхать на 2 года раньше, чем все остальные.

Единственное ограничение тут стоит для минимального возрастного порога. Мужчинам придется ждать до 60 лет, а женщинам – до 55 лет.

Условия для назначения пенсии, которые не менялись

Бессменными остаются обстоятельства для досрочного выхода на пенсию некоторых женщин. Речь идет о многодетных матерях.

Рассчитывать на поблажку со стороны государства могут только те россиянки, которые родили и воспитали хотя бы 3 детей. При таком раскладе на пенсию можно претендовать и в 55 лет, но только в случае, если удалось собрать хотя бы 15 лет официально зафиксированного стажа.

Такая же схема касается женщин, родивших и воспитавших 4 детей в возрасте до 8 лет. В таком случае многодетная мать может отправиться на заслуженный отдых на 4 года раньше общепринятого стандарта. При количестве 5 и более детей можно получить пропуск на пенсию с 50 лет.

Источник: 1rre.ru