22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Какие изменения ждут пенсионеров-иностранцев в РФ? Узнайте

12:50 22.01.2021 Фото: pixabay
0

Новый законопроект – это не создание дополнительных оснований для прекращения пенсионных выплат иностранцам. Он поможет вести контроль за целевым расходованием средств ПФР.

% name% title
Чтобы иностранцу назначили пенсию в РФ, нужно выполнить некоторые требования

Иностранцев, проживающих на территории РФ, вероятно, в скором времени ждут изменения. Речь идет о праве получать пенсионные выплаты на новых условиях. Правительство РФ разработало законопроект, благодаря которому Пенсионный фонд РФ (ПФР) сможет контролировать свой бюджет.

Почему Пенсионный фонд РФ нуждается в ряде изменений для выплаты пенсий иностранцам

Оказывается, такие же права на получение пенсионных выплат от государства имеют не только россияне. Это относится и к беженцам, гражданам других стран, и лицам, не имеющих гражданства, но постоянно проживающим на территории РФ.

Для того чтобы ПФР смог производить пенсионные выплаты, нужно предоставить некоторые документы — либо действующее удостоверение беженца, либо документ, подтверждающий вид на жительство.

В случае аннулирования такого документа, выплата пенсий на сегодняшний день не приостанавливается. Такой человек без проблем и дальше продолжает получать свою пенсию. Хотя, согласно российскому законодательству, не имеет на нее уже права.

Любые изменения с документацией иностранцев на территории РФ сразу попадают в Единый Федеральный регистр населения. Такие сведения не сразу поступают в ПФР, а с большими опозданиями. Права получать напрямую подобного рода сведения из Единого Федерального регистра населения у ПФР пока не было.

В связи с этим Правительство РФ подготовило законопроект. Этот документ будет давать право получать из Единого Федерального регистра населения сведения о подобного рода изменениях в документах иностранцев. На основании этого пенсионные выплаты могут быть прекращены. Пока этот законопроект находится на рассмотрении.

Планируется, что уже с 1 января 2023 года Единый Федеральный регистр сведений о населении РФ полноценно заработает. Это будет огромный информационный портал, куда внесут:

  • полные паспортные данные;
  • ИНН и СНИЛС;
  • информацию о родственных связях и семейном положении;
  • сведения о рождении и смерти.

Какие условия для начисления пенсий иностранцам, проживающим в России

Чтобы иностранцу назначили пенсию в РФ, нужно выполнить некоторые требования. Важное условие – это наличие страховки в системе обязательного пенсионного страхования. Страховые взносы непременно должны поступать в ПФР.

Также есть условие и о трудовом договоре. Он должен быть заключен на срок не менее полугода, а лучше бессрочно. Это важно для инвалидов пенсионного возраста или для иждивенцев в связи с потерей кормильца. Если работодатель имеет в своем штате высококвалифицированного сотрудника-иностранца, пенсионные взносы тогда не уплачиваются.

Новый законопроект – это не создание дополнительных оснований для прекращения пенсионных выплат иностранцам. Он поможет вести контроль за целевым расходованием средств ПФР.

Источник: 1rre.ru

 пенсионеры вид на жительство гражданство РФ иностранцы пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас возникнут трудности с получением пенсии в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНовосибирск станет новогодней столицей России в 2022-2023 годах
13:15 22-01-2021
Новосибирск станет новогодней столицей России в 2022-2023 годах
Решили отменить Олимпиаду в Токио власти Японии
13:15 22-01-2021
Решили отменить Олимпиаду в Токио власти Японии
БердскУЗИ студия Бердск
13:07 22-01-2021
УЗИ студия Бердск
Жертвы коронавируса: сколько пациентов умерло от ковида за сутки на 22 января
13:05 22-01-2021
Жертвы коронавируса: сколько пациентов умерло от ковида за сутки на 22 января
Кому разблокируют социальную проездную карту с 22 января в Москве. Попали ли люди 65+ в указ мэра Собянина
13:04 22-01-2021
Кому разблокируют социальную проездную карту с 22 января в Москве. Попали ли люди 65+ в указ мэра Собянина
Получил много травм скатившийся на тюбинге 11-летний мальчик в Обь. Ск завел дело
13:00 22-01-2021
Получил много травм скатившийся на тюбинге 11-летний мальчик в Обь. Ск завел дело
Новости коронавируса в Новосибирской области: назвал число зараженных за сутки на 22 января оперштаб
12:56 22-01-2021
Новости коронавируса в Новосибирской области: назвал число зараженных за сутки на 22 января оперштаб
Какие изменения ждут пенсионеров-иностранцев в РФ? Узнайте
12:50 22-01-2021
Какие изменения ждут пенсионеров-иностранцев в РФ? Узнайте
Привились от коронавируса 5806 человек в Новосибирской области
12:45 22-01-2021
Привились от коронавируса 5806 человек в Новосибирской области
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:34 22-01-2021
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников