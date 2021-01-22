Какие изменения ждут пенсионеров-иностранцев в РФ? Узнайте

Новый законопроект – это не создание дополнительных оснований для прекращения пенсионных выплат иностранцам. Он поможет вести контроль за целевым расходованием средств ПФР.

Чтобы иностранцу назначили пенсию в РФ, нужно выполнить некоторые требования

Иностранцев, проживающих на территории РФ, вероятно, в скором времени ждут изменения. Речь идет о праве получать пенсионные выплаты на новых условиях. Правительство РФ разработало законопроект, благодаря которому Пенсионный фонд РФ (ПФР) сможет контролировать свой бюджет.

Почему Пенсионный фонд РФ нуждается в ряде изменений для выплаты пенсий иностранцам

Оказывается, такие же права на получение пенсионных выплат от государства имеют не только россияне. Это относится и к беженцам, гражданам других стран, и лицам, не имеющих гражданства, но постоянно проживающим на территории РФ.

Для того чтобы ПФР смог производить пенсионные выплаты, нужно предоставить некоторые документы — либо действующее удостоверение беженца, либо документ, подтверждающий вид на жительство.

В случае аннулирования такого документа, выплата пенсий на сегодняшний день не приостанавливается. Такой человек без проблем и дальше продолжает получать свою пенсию. Хотя, согласно российскому законодательству, не имеет на нее уже права.

Любые изменения с документацией иностранцев на территории РФ сразу попадают в Единый Федеральный регистр населения. Такие сведения не сразу поступают в ПФР, а с большими опозданиями. Права получать напрямую подобного рода сведения из Единого Федерального регистра населения у ПФР пока не было.

В связи с этим Правительство РФ подготовило законопроект. Этот документ будет давать право получать из Единого Федерального регистра населения сведения о подобного рода изменениях в документах иностранцев. На основании этого пенсионные выплаты могут быть прекращены. Пока этот законопроект находится на рассмотрении.

Планируется, что уже с 1 января 2023 года Единый Федеральный регистр сведений о населении РФ полноценно заработает. Это будет огромный информационный портал, куда внесут:

полные паспортные данные;

ИНН и СНИЛС;

информацию о родственных связях и семейном положении;

сведения о рождении и смерти.

Какие условия для начисления пенсий иностранцам, проживающим в России

Чтобы иностранцу назначили пенсию в РФ, нужно выполнить некоторые требования. Важное условие – это наличие страховки в системе обязательного пенсионного страхования. Страховые взносы непременно должны поступать в ПФР.

Также есть условие и о трудовом договоре. Он должен быть заключен на срок не менее полугода, а лучше бессрочно. Это важно для инвалидов пенсионного возраста или для иждивенцев в связи с потерей кормильца. Если работодатель имеет в своем штате высококвалифицированного сотрудника-иностранца, пенсионные взносы тогда не уплачиваются.

Новый законопроект – это не создание дополнительных оснований для прекращения пенсионных выплат иностранцам. Он поможет вести контроль за целевым расходованием средств ПФР.

Источник: 1rre.ru