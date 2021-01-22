Сегодня именины: 22 января отмечается 5 именин по церковному календарю

Мужчины
|Захар
|форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Филипп
|от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»
Женщины
|Антонина
|от греческого слова антао - «вступающая в бой», «состязающаяся в силе», «противница», «противостоящая», «достойная похвалы» или антос - «цветок»