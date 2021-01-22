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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 22 января отмечается 5 именин по церковному календарю

07:10 22.01.2021 Фото: Pixabay
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По святцам 22 января отмечается 5 именин: 4 мужских и 1 женские.

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Поздравляем именинников!

Мужчины

Захар форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Филипп от древнегреческого имени Филиппос - «любящий лошадей»

Женщины

Антонина от греческого слова антао - «вступающая в бой», «состязающаяся в силе», «противница», «противостоящая», «достойная похвалы» или антос - «цветок»
день ангела именинники именины
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