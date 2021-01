Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 22 января 2021 в России и мире

День рождения попкорна - 22 января

• День рождения воздушной кукурузы (День попкорна)

• Температурный праздник

• День войск авиации противовоздушной обороны РФ



• День проветривания блокнотных записей• День танца семи вуалей (Dance of the Seven Veils Day)• День памяти святого пророка Самея• Католический праздник святого Викентия Сарагосского (Feast of Saint Vincent of Zaragossa)• День памяти святителя Филиппа II, митрополита Московского• День ответов на вопросы вашей кошки (Answer Your Cat`s Questions Day) - США• День дедушки (Dzien Dziadka) - Польша• Праздник жизни (Celebration of Life Day) - США• День светлого пирожного (National Blonde Brownie Day) - США• День соборности - Украина• День узора в горошек (National Polka Dot Day) - США• День птиц - Великобритания• День острого соуса (National Hot Sauce Day) - США• День профессиональной деятельности (National Activity Professionals Day) - США• Праздник середины зимы «Торраблоут» (Thorrablot) - Исландия• День основания многонационального государства (Plurinational State Foundation Day) - Боливия• День работников таможни - Таджикистан• Франко-германский день (Franco-German Day) - Германия• День нудистского пляжа (Nude Beach Day) - США• День пришедшего с холода (Come in From the Cold Day) - США• День южной кухни (National Southern Food Day) - США• День мужа (Bondadagur) - Исландия• Именины у Петра, Филиппа, Антонины, Павла• Филиппов день (Скрута Будняя)

Важные даты и события

1724 Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

1905 «Кровавое воскресенье» в Санкт–Петербурге.

1906 в Российской империи царскими войсками подавлена Читинская республика.

1929 арестован и сослан в Турцию Лев Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции в России.

1942 создание в СССР авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны.

1944 советские войска окружили немцев под Витебском

1969 младший лейтенант Вооружённых Сил СССР Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Л. И. Брежнева.



1978 впервые к космическому кораблю был пристыкован грузовой корабль «Прогресс–1».1980 академик А. Д. Сахаров сослан в город Горький.1990 суд вынес приговор Роберту Моррису за созданного им первого компьютерного "червя", парализовавшего работу шести тысяч компьютеров в США (фото)2002 прекращено вещание телеканала ТВ–6.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend