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Магнитная буря 22 января 2021: каким будет геоуодар по метеопатам и дата ближайшей мощной бури

08:45 22.01.2021 Фото: pixabay
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За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию.

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Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь

Магнитные бури на Земле вызываются вспышками на Солнце.

Самыми чувствительными к ним оказываются люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые люди, а также беременные женщины.

Магнитные бури сегодня

Сегодня, 22 января 2021 года, геомагнитных бурь не ожидается.

Геомагнитная обстановка сегодня по часам (время московское)

0 3 6 9 12 15 18 21
22 января Пт 2 2 1 1 1 1 1 2

Ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 февраля. Ее сила составит 4 балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе.

Геомагнитная обстановка 1 февраля по часам

0 3 6 9 12 15 18 21
1 февраля Пн 4 4 4 4 4 4 4 4

Самое распространенное недомогание – головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях.

Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь.

За несколько дней до бури снизьте физическую нагрузку на организм. Отдайте предпочтение легким упражнениям. Уделите внимание питанию. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний.

Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы – валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь в период бури от алкоголя, курения, крепкого кофе. Избегайте жестких диет, уберите из рациона жирное, соленое, острое, копченое. Не давайте организму интенсивные физические нагрузки. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, заводить новые знакомства, отправляться в дальние поездки. Людям с пониженным давлением не стоит утром резко подниматься с кровати.

Источник: my-calend

магнитная буря метеозависимость прогноз
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