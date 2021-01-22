Поручил разведке изучить инцидент с Навальным и кибератаку на США Байден

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Президент США Джо Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с "российскими хакерами", Алексеем Навальным и "наградами" за убитых солдат США, сообщили в Белом доме.

Речь, как пояснила пресс-секретарь администрации Байдена Джен Псаки, идет о кибератаках на компанию Solar Winds, якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года, "отравлении" Алексея Навального и о предполагаемом вознаграждении за убийство американских солдат в Афганистане.

Она заявила, что несмотря на то, что Вашингтон намерен сотрудничать с Москвой для продвижения собственных интересов, США собираются привлекать Россию к ответственности за действия, которые считают не подобающими.

Кибератака на ведомства США

В начале января власти США заявили, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, среди жертв которой были правительственные учреждения США, было, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии России в кибератаки. Однако позднее тогдашний президент Штатов Дональд Трамп заявил, что за взломом могла стоять не Россия, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

"Вмешательство" России в выборы в США

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил 12 января, что Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на выборы американского президента в 2020 году.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Инцидент с "отравлением" Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого Берлин заявил со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Накануне возвращения Навального в Москву немецкие власти ответили на четыре запроса России о правовой помощи, но так и не передали медицинские заключения по делу блогера. По оценке Генпрокуратуры, Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны". Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов по формальным основаниям".

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.

Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

Вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане

Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб ранее опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что тогдашнего президента США Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство России в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за этой информации. МИД назвал сообщения СМИ фейком. Трамп счел статью "заказухой", а Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, назвал эти утверждения ложью.