22.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Спорт

«Не все в «Сибири» были заряжены на победу»: прокомментировал матч с «Сочи» со счетом 0:3 Заварухин

08:52 22.01.2021 Фото: pixabay
0

Самоотдача была, но не у всех.

% name% title
Самоотдача была, но не у всех.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Сочи» (0:3) в матче чемпионата КХЛ.

«35 бросков по воротам соперника с нашей стороны, но их качество оставляет желать лучшего. Вроде были моменты, когда бросали в пустые ворота, но не забиваешь ты – забивают тебе.

Не все ребята сегодня были заряжены на победу – наверное, кто-то просто приехал отдохнуть в Сочи. Самоотдача была, но не у всех. Очень обидное поражение, но считаю, что мы его не заслуживали.

Не раз говорил это, но нам не хватает чернового гола. Хотя 2-3 раза были моменты, когда могли завершать в пустые ворота, но здорово сыграл вратарь соперника. У нас были неплохие выходы «2 в 1», «3 в 1», и нужно решать такие моменты – игрок с шайбой несет ответственность за дальнейшие действия. В концовке был выход «1 в 0», потом ломается клюшка. Не очень приятный момент.

Я понимал, что у Алексея Красикова будет супермотивация на нашу команду. Он этим шансом воспользовался. Хотя попади мы в ворота в первой же смене, когда он не видел броска…

В Подольске мы бросили по воротам 32 раза – и то один гол забил защитник. Сегодня 35 бросков – и ноль голов. Спросим с нападающих – у нас 12 человек, которые не забивают», – сказал Заварухин.

матч сибирь сочи хоккей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите хоккей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах
10:00 22-01-2021
Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах
Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе
09:51 22-01-2021
Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе
Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю
09:50 22-01-2021
Когда сажать капусту в 2021 году по лунному календарю
Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач
09:45 22-01-2021
Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
09:44 22-01-2021
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскДрузья! Двери нашего нового формата открыты с 21 января!
09:43 22-01-2021
Друзья! Двери нашего нового формата открыты с 21 января!
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска
09:42 22-01-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января
09:30 22-01-2021
Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января
Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон
09:30 22-01-2021
Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон
Любимая классика в "Книжной долине"
09:28 22-01-2021
Любимая классика в