«Не все в «Сибири» были заряжены на победу»: прокомментировал матч с «Сочи» со счетом 0:3 Заварухин

Самоотдача была, но не у всех.

Самоотдача была, но не у всех.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Сочи» (0:3) в матче чемпионата .

«35 бросков по воротам соперника с нашей стороны, но их качество оставляет желать лучшего. Вроде были моменты, когда бросали в пустые ворота, но не забиваешь ты – забивают тебе.

Не все ребята сегодня были заряжены на победу – наверное, кто-то просто приехал отдохнуть в Сочи. Самоотдача была, но не у всех. Очень обидное поражение, но считаю, что мы его не заслуживали.

Не раз говорил это, но нам не хватает чернового гола. Хотя 2-3 раза были моменты, когда могли завершать в пустые ворота, но здорово сыграл вратарь соперника. У нас были неплохие выходы «2 в 1», «3 в 1», и нужно решать такие моменты – игрок с шайбой несет ответственность за дальнейшие действия. В концовке был выход «1 в 0», потом ломается клюшка. Не очень приятный момент.

Я понимал, что у Алексея Красикова будет супермотивация на нашу команду. Он этим шансом воспользовался. Хотя попади мы в ворота в первой же смене, когда он не видел броска…

В Подольске мы бросили по воротам 32 раза – и то один гол забил защитник. Сегодня 35 бросков – и ноль голов. Спросим с нападающих – у нас 12 человек, которые не забивают», – сказал Заварухин.