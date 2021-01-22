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Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон

09:30 22.01.2021 Фото: pixabay
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Глава государства хочет помочь молодежи, но предупреждает, что возвращение к нормальной жизни во втором семестре невозможно.

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Глава государства хочет помочь молодежи, но предупреждает, что возвращение к нормальной жизни во втором семестре невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о двухразовом питании за 1 евро и создании службы «психологической поддержки» для студентов, испытывающих трудности от изоляции, сообщает Le Figaro . До сих пор обед за один евро предлагался стипендиатам только один раз в день.

Глава государства хочет помочь молодежи, но предупреждает, что возвращение к нормальной жизни во втором семестре невозможно.

Эммануэль Макрон объявил о создании службы «психологической поддержки», чтобы позволить студентам, находящимся в плохой ситуации из-за кризиса COVID-19, проконсультироваться с психологом или пройти лечение.

Эммануэль Макрон также выразил пожелание, чтобы студенты могли, если захотят, посещать очные занятия в университете один день в неделю. Очные занятия должны проходить в аудиториях с максимальной заполняемостью в 20%. Он согласился, что это «довольно сложно организовать, но он доверяет менеджерам и президентам университетов».

1 евро обед студентов питание Эммануэль Макрон
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