Объявил о двухразовом питании для студентов за 1 евро Макрон

Глава государства хочет помочь молодежи, но предупреждает, что возвращение к нормальной жизни во втором семестре невозможно.

Глава государства хочет помочь молодежи, но предупреждает, что возвращение к нормальной жизни во втором семестре невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о двухразовом питании за 1 евро и создании службы «психологической поддержки» для студентов, испытывающих трудности от изоляции, сообщает Le Figaro . До сих пор обед за один евро предлагался стипендиатам только один раз в день.

Глава государства хочет помочь молодежи, но предупреждает, что возвращение к нормальной жизни во втором семестре невозможно.

Эммануэль Макрон объявил о создании службы «психологической поддержки», чтобы позволить студентам, находящимся в плохой ситуации из-за кризиса COVID-19, проконсультироваться с психологом или пройти лечение.

Эммануэль Макрон также выразил пожелание, чтобы студенты могли, если захотят, посещать очные занятия в университете один день в неделю. Очные занятия должны проходить в аудиториях с максимальной заполняемостью в 20%. Он согласился, что это «довольно сложно организовать, но он доверяет менеджерам и президентам университетов».