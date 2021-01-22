Какие коронавирусные осложнения приводят к смерти, рассказал врач

Вся эта биомасса (не относящаяся к нашему телу, но живущая в нём) начинает бурно развиваться и поражает многие органы.

Тромбозами в крупных сосудах занимаются сосудистые хирурги. Последствия тромбозов в мелких сосудах различных органов лечат специалисты по этим органам.

За время пандемии мы всё чаще слышим о тромбозе, как самом коварном последствии коронавирусной инфекции. Подробнее об этом явлении корреспонденту astv.ru рассказал врач-терапевт госпиталя МВД Сахалинской области Юрий Галузинский.

- Одна из главных опасностей течения ковидной инфекции - поражение внутренней поверхности сосудов. Эту поверхность выстилает слой специальных клеток, который называют эндотелием. Вирус COVID-19 нарушает целостность клеток эндотелия. Потерявшая свою целостность клетка сигнализирует кровоостанавливающей системе нашего тела: "Есть дефект сосуда! Произошла авария, чреватая кровопотерей". Тогда вся свёртывающая система крови активизируется и начинается внутрисосудистое образование множества мелких тромбов, - пояснил терапевт.

Это приводит к тромбозам - закрытию просвета самых мелких артерий, капилляров. Тромбоз затрагивает разные органы человека, но чаще всего те, где находится самое большое количество мелких сосудов: мозг, лёгкие и почки. Поэтому при ковидной инфекции осложнения в этих органах чаще всего приводят к смертельному исходу.

- Схемы лечения коронавируса регулярно обновляют на основе опыта ведения больных по всей стране. Во всех схемах обязательно присутствует лекарство, которое блокирует свёртывание крови. Эти лекарства дают возможность избежать таких грозных осложнений как тромбозы сосудов мозга, сердца, лёгких и почек, - пояснил доктор.

Он добавил, что угрозу тромбозов диагностируют по анализу крови - коагулограмме. Состоявшийся тромбоз - это всегда катастрофа того или иного масштаба для органа, в котором он произошел. Тромбоз выявляют по изменению функции соответствующего органа, жалобам больного и результатам специальных методов обследования.

Тромбозами в крупных сосудах занимаются сосудистые хирурги. Последствия тромбозов в мелких сосудах различных органов лечат специалисты по этим органам.

Есть и другие осложнения ковидной инфекции, которые часто приводят к смерти:

поражение внутренней поверхности сосудов и сопутствующая ей коагулопатия - нарушение адекватного свёртывания крови в ответ на повреждение сосудов. Выраженность этого явления может быть разной - от мелких по объёму охвата сосудов тромбозов до так называемого синдрома диффузного (распространённого по всему телу) внутрисосудистого свёртывания. Этот синдром приводит к недостаточности многих органов и летальному исходу;

острый респираторный дистресс-синдром - конечная точка поражения альвеол лёгких, которые отвечают за перенос кислорода из воздуха в кровь. Если охват поражения достигает 70 и более процентов, синдром налицо. Лёгкие не могут обеспечить тело кислородом для выживания. Тогда обогащать кровь кислородом приходится с помощью специальных аппаратов (не аппаратов искусственного дыхания);

у людей с выраженным поражением иммунной системы часто случается сепсис и сопутствующий ему септический шок. В этом состоянии организм не способен противостоять микробам и другим микроорганизмам в нашем теле. Вся эта биомасса (не относящаяся к нашему телу, но живущая в нём) начинает бурно развиваться и поражает многие органы. Итог - смерть.

Как ранее сообщало astv.ru, на 21 января в Сахалинской области 18 714 случаев заболевания коронавирусом. Инфекция унесла жизни 24 островитян, 15 622 человек выписали с выздоровлением, 3 068 проходят лечение.