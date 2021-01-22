Землетрясение силой 3 балла снова почувствовали жители Иркутска

Землетрясение силой 3 балла почувствовали жители Иркутска вечером 21 января. Толчки сейсмологи Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали в 18:51. Их эпицентр находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией. Интенсивность в эпицентре составила 6 баллов, энергетический класс 12.

Серия землетрясений в Монголии у границы с Россией началась 12 января. Интенсивность первого подземного толчка составила 8,7 балла. На вечер 21 января количество афтершоков достигло 121.

Жители Иркутской области ощущали 13 толчков силой от двух до пяти баллов. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты работают в штатном режиме.