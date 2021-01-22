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Введут комендантский час с 23 января в Нидерландах

10:00 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Это первый случай введения в стране комендантского часа со времен Второй мировой войны. Нарушение правила будет караться штрафом в €95.

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Парламент Нидерландов одобрил введение комендантского часа впервые со Второй мировой войны
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Введут комендантский час с 23 января в НидерландахСколько длится действие российских вакцин от коронавируса, рассказал вирусологЕщё 1216 новостей

Мера вступает в силу с 23 января
Парламент Нидерландов поддержал предложение временного правительства о введении комендантского часа в стране. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные в четверг на сайте главного законодательного органа страны.

Мера вступает в силу с субботы, 23 января. Комендантский час будет действовать с 21:00 до 04:30 по местному времени (с 23:00 по 06:30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Так, гражданам, направляющимся на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Будет разрешен выгул собак, но только одним членом семьи. Ночью смогут продолжить свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд.

Это первый случай введения в стране комендантского часа со времен Второй мировой войны. Нарушение правила будет караться штрафом в €95.

В ходе состоявшихся ранее дебатов в парламенте ряд политический партий выступил против введения комендантского часа. В частности, лидер праворадикальной Партии свободы Герт Вилдерс обратил внимание, что "в Нидерландах уже и так действует один из самых строгих карантинов в Европе". По его мнению, введение комендантского часа является знаком бессилия и паники со стороны властей. "Мы становимся узниками в наших собственных домах, - подчеркнул политик. - В этом нет ничего веселого". Против меры выступили также партии "Форум за демократию" и "Денк". Однако большая часть депутатов поддержала правительственную инициативу, направленную на предотвращение распространения коронавируса.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 932 тыс. человек. Свыше 13,3 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.

За последние недели число ежедневно выявляемых случаев заражения инфекцией и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.

Источник: ТАСС

комендантский час нидерланды
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