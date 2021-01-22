Общественные русские бани — это удивительное, глубоко национальное культурное явление, не имеющее аналогов.
Баня для русского человека, в принципе, что-то особенное, отчасти культовое. Это любовь, которая досталась нам от предков на генетическом уровне. А общественная баня — явление культовое втройне: это и место отдыха от трудовых будней, стресса и лучший способ укрепления организма, и мужской (или женский, конечно) клуб, где можно узнать нечто новое, обменяться мнениями и поспорить в компании людей равных и даже близких, в то же время практически незнакомых. Мало осталось мест, где сохранилась такая удивительная культура общественных коммуникаций, как в общественной городской бане.
Алексеевские общественные бани - это не большой, но очень уютный центр притяжения для ценителей и любителей бани.
Неповторимая атмосфера таежного дома в центре города, где созданы все условия для чудесного отдыха и общего оздоровления.
Посещение наших общественных бань - это не просто возможность отдохнуть и забыть о проблемах – это полное погружение в чистоту лесного воздуха, уютную атмосферу и возможность активно провести время в кругу друзей и близких.
Все помещения выполнены из натурального кедра, при этом мы сохранили его структуру, она пленяет своей природной непритязательной красотой.
Неповторимая атмосфера таежного дома в центре города, где созданы все условия для чудесного отдыха и общего оздоровления.
Посещение наших общественных бань - это не просто возможность отдохнуть и забыть о проблемах – это полное погружение в чистоту лесного воздуха, уютную атмосферу и возможность активно провести время в кругу друзей и близких.
Все помещения выполнены из натурального кедра, при этом мы сохранили его структуру, она пленяет своей природной непритязательной красотой.
Запах настоящей тайги, терпкий бальзамический аромат кедра обладает дезинфицирующими свойствами. Научно доказано, что воздух в кедровых помещениях практически стерилен. Кедр благотворно влияет на нервную, сердечно- сосудистую и дыхательную системы человека.
Мы создаем для Вас максимально комфортную среду для отдыха, общения и восстановления сил.
Все наши Банщики – профессионалы своего дела, которые подходят к банному искусству с душой и полной отдачей.
Мы создаем для Вас максимально комфортную среду для отдыха, общения и восстановления сил.
Все наши Банщики – профессионалы своего дела, которые подходят к банному искусству с душой и полной отдачей.
Настоящее парение – это целое искусство, которое стоит оценить по достоинству.
Рады представить Вам нашу гордость, сердце общественных бань – настоящую русскую кирпичную печь с закрытой каменкой на дровах, выполненную по уникальной технологии, позволяющей получать по-настоящему легкий пар.
Старая добрая традиция общественных бань – Коллективное парение.
Приглашаем Вас пройти незабываемую оздоровительную процедуру, позволяющую в едином порыве с друзьями и соратниками по любви к бане прогреть все тело, отдохнуть и перезагрузиться. Это удо-вольствие, с которым мало что может сравниться!
Напоминаем , что у нас есть кухня, и вы можете заказать блюда и закуски на любой вкус, а также квас, пиво и чай!
Рады представить Вам нашу гордость, сердце общественных бань – настоящую русскую кирпичную печь с закрытой каменкой на дровах, выполненную по уникальной технологии, позволяющей получать по-настоящему легкий пар.
Старая добрая традиция общественных бань – Коллективное парение.
Приглашаем Вас пройти незабываемую оздоровительную процедуру, позволяющую в едином порыве с друзьями и соратниками по любви к бане прогреть все тело, отдохнуть и перезагрузиться. Это удо-вольствие, с которым мало что может сравниться!
Напоминаем , что у нас есть кухня, и вы можете заказать блюда и закуски на любой вкус, а также квас, пиво и чай!
25 января Женский день!
• От 125 руб за час*
• Действуют акции и скидки на посещение
• Дети до 12 лет - БЕСПЛАТНО
• Ветераны ВОВ и труженики тыла - БЕСПЛАТНО
* минимальное посещение 2 часа , подробности у администраторов
• От 125 руб за час*
• Действуют акции и скидки на посещение
• Дети до 12 лет - БЕСПЛАТНО
• Ветераны ВОВ и труженики тыла - БЕСПЛАТНО
* минимальное посещение 2 часа , подробности у администраторов
г. Бердск, ул. Лунная, 11а,
т. 8-996-377-67-67
т. 8-996-377-67-67
Приглашаем оценить по достоинству
наш пар и бани в целом! Ждем Вас в гости!
наш пар и бани в целом! Ждем Вас в гости!
На правах рекламы. Фото предоставли "Алексеевские бани".