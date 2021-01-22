Баня для русского человека, в принципе, что-то особенное, отчасти культовое. Это любовь, которая досталась нам от предков на генетическом уровне. А общественная баня — явление культовое втройне: это и место отдыха от трудовых будней, стресса и лучший способ укрепления организма, и мужской (или женский, конечно) клуб, где можно узнать нечто новое, обменяться мнениями и поспорить в компании людей равных и даже близких, в то же время практически незнакомых. Мало осталось мест, где сохранилась такая удивительная культура общественных коммуникаций, как в общественной городской бане.