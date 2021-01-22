Легализуют гостиницы в частных домах России

Сегодня под запрет попали порядка 350 тыс. мини-отелей только в Краснодарском крае и Крыму.

Как гости лягут: хостелы в частных домах могут легализовать

Минсельхоз поддержал предложение Госдумы легализовать отели в частных домах — пока речь идет о сельской местности (письмо есть в распоряжении «Известий»). Об этом изданию сообщила депутат, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Сегодня под запрет использования жилых зданий для предоставления гостиничных услуг попадают 350 тыс. мини-отелей и гостевых домов только в Краснодарском Крае и Крыму, пояснила она. Для решения этой проблемы в нижней палате парламента будет создана профильная рабочая группа. В Совете Федерации также считают необходимым пересмотреть действующие нормы. Тем временем жители курортных городов, для которых размещение туристов — зачастую единственный источник дохода, пытаются спасти свой бизнес: кто идет в суды, кто переходит в ряды самозанятых.

«Поступили неловко»

В Минсельхозе поддержали предложение о легализации гостиниц в частном секторе, находящихся в сельской местности. Ранее соответствующее письмо в адрес ведомства направила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Министерство одобрило планы депутата в части развития сельского туризма и легализации фермерских гостевых домов.

При путешествиях по России часто сложно разместиться в гостинице — она может быть очень далеко, если речь идет об агротуризме, отметила парламентарий. В отеле может не быть мест, если речь о небольших городах, где всего несколько таких заведений.

— Поэтому в курортных городах и природных зонах отдыха традиционно существуют гостевые дома. Однако сегодня граждане, которые предоставляют такие услуги без перевода помещения или земельного участка в соответствующую категорию, нарушают законодательство, — пояснила депутат.

Напомним, запрет об использовании жилых помещений для предоставления гостиничных услуг действует с 1 октября 2019 года.

Под запрет попадают порядка 200 тыс. домов в только в одном Краснодарском крае и 150 тыс. домов в Крыму, добавила Светлана Бессараб.

С необходимостью пересмотреть действующие нормы согласны и в Совете Федерации.

— Говорить о технологии перевода пока рано, но мы перегнули палку, фактически запретив функционирование малых гостиниц. Мы поступили очень неловко: посчитали, что это жилой фонд, значит, использовать его можно только по назначению. Это неправильное решение, надо выправлять положение. Так мы уменьшаем номерной фонд и запрещаем деятельность людей, которые развивают внутренний туризм, — заявил сенатор Валерий Рязанский. — Гостевые дома — традиционный вид заработка для курортных городов, регионы должны развиваться. Малые семейные отели есть во всех мировых столицах, нужно придумать, как легализовать их в России.

Светлана Бессараб также обратилась в Минфин, Минэкономразвития, Ростуризм, Минсельхоз, Минприроды и Минстрой. «Известия» направили запросы в ведомства, однако ответа пока не получили.

«Единственный источник дохода»



Согласно действующему законодательству, организовать гостиницу или хостел в жилом помещении сегодня нельзя. Для этого необходимо перевести помещение в нежилой фонд.

— Если это, например, частный дом в деревне, вид разрешенного использования которого «индивидуальное жилищное строительство» либо «личное подсобное хозяйство», то его правомерно использовать только для проживания одной семьи, — пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Во-первых, есть риск нарушения законодательства о регистрации постояльцев по месту пребывания, отметила она. Во-вторых, без изменения статуса земельного участка и перевода дома в нежилой статус использование жилья в качестве гостиницы, то есть для предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, незаконно.

Источник: Известия