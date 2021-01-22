Погибли два человека при взрыве метана на шахте в Кузбассе

В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.

При обрушении на шахте в Кузбассе погибли два человека

Обрушение горной породы произошло в шахте в Ленинск-Кузнецком округе Кемеровской области, два человека погибли, еще одного горняка в данный момент ищут спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

В момент происшествия в забое находились 44 человека, 41 из них вывели на поверхность, три человека оказались заблокированы.

"В настоящее время обнаружены тела двоих горняков, горноспасатели поднимают их на поверхность, поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще одного шахтера продолжатся, возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Спасенных горняков осмотрели врачи. На месте происшествия работает следственная группа.

Источник: РИА Новости