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Комитет солдатских матерей одобрил приговор Шамсутдинову

10:45 22.01.2021 Фото: ksmrus.ru
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Осенью 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горном.

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Комитет солдатских матерей помогает военнослужащим и их семьям

Приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, является обоснованным, заявил РБК юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

«24 года 6 месяцев, я считаю, достаточно обоснованный срок в тех рамках, который суд мог дать», — сказал Латынин. По его словам, тем не менее в комитете ожидали пожизненного лишения свободы для Шамсутдинова. Латынин добавил, что суд дал такой срок, поскольку ранее был вынесен вердикт суда присяжных. Присяжные в декабре решили, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, это означает, что его не могли приговорить к пожизненному сроку.

«Является ли Рамиль Шамсутдинов убийцей или нет? По версии Комитета солдатских матерей России, конечно же да. Давайте оценивать события с последствиями. Даже если предположить, что к Шамсутдинову применялись неуставные отношения, каждому военнослужащему раз в неделю выдается сотовый телефон, у Шамсутдинова данный телефон был, он имел возможность позвонить и сообщить кому-то из родственников. Сделал ли он это? Нет», — отметил он.

Латынин также добавил, что приговоренный мог рассказать о возникших проблемах командованию воинской части или самовольно покинуть воинскую часть, чтобы добраться до ближайших органов военной юстиции и заявить о причинах своих действий. «Но и это им сделано не было. Он пошел на радикальные, крайние меры, которые вылились в расстрел десятерых военнослужащих. На такие меры может пойти только человек, который является убийцей», — пояснил Латынин.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц».

Осенью 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горном. Ранены были десять человек, восемь из них погибли. В Минобороны заявляли, что поступок рядового связан с нервным срывом. Сам Шамсутдинов объяснял его издевательствами со стороны старших по званию.

СК установил, что в воинской части имели место неуставные отношения, и завел уголовное дело, по которому устроивший стрельбу срочник и еще несколько человек проходят потерпевшими. За издевательства над Шамсутдиновым к условному сроку приговорили Руслана Мухатова.

Источник: РБК

приговор расстрелял солдат срочник Рамиль Шамсутдинов
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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 22 января 2021 11:05
Быстро же яжмати забыли при Сычева.
Он никого не убил.
Но из армии вернулся глубоким инвалидом.
Про постоянные самоубийства тоже всё быстро забывают, кроме родителей солдат.
Аноним, 22 января 2021 11:07
Научно доказано, что если три дня не давать человеку спать, то он сходит с ума.
Что собственно и произошло.
На кол офицеров, допустивших ситуацию.

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