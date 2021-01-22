Задержали за призыв к несанкционированной акции Любовь Соболь

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

Любовь Соболь задержали за призыв к несанкционированной акции

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, НКО, выполняющее функции иноагента) Любовь Соболь задержана в Москве за призывы выйти на несогласованный митинг.

"Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Незадолго до этого юрист ФБК Владлен Лось, который является гражданином Белоруссии, сообщил в твиттере, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и выдали запрет на въезд в страну до 27 ноября 2023 года.

Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. Кроме того, Генпрокуратура РФ также вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.

Источник: Интерфакс