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Задержали за призыв к несанкционированной акции Любовь Соболь

10:26 22.01.2021 Фото: @instagram.com/sobollubov
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В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции.

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                                                                                                     Любовь Соболь задержали за призыв к несанкционированной акции

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, НКО, выполняющее функции иноагента) Любовь Соболь задержана в Москве за призывы выйти на несогласованный митинг.

"Любовь задержали и привезли в ОВД "Донской". Как нам пояснили в полиции, она задержана за призывы выйти на митинг", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин в четверг.

Незадолго до этого юрист ФБК Владлен Лось, который является гражданином Белоруссии, сообщил в твиттере, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и выдали запрет на въезд в страну до 27 ноября 2023 года.

Ранее в интернете появились призывы организовать массовую акцию в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

В МВД РФ заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения акции. Кроме того, Генпрокуратура РФ также вынесла предостережение организаторам несанкционированной массовой акции, запланированной на 23 января.

Источник: Интерфакс

задержали митинг оппозиционер протесты Любовь Соболь
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От редакции

Отпустят?

Это я., 22 января 2021 10:50
Всех не посадят
Или придется свой дворец в Геленджике отдать под тюрьму.

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