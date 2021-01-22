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Обжег руки и лицо пытавшийся потушить пожар в доме на ул. Макаренко в Бердске

10:21 22.01.2021, Алина Бурова Фото: МЧС
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В одной из квартир огнем повреждены домашние вещи, мебель и потолочные перекрытия.

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Пожар был успешно ликвидирован

21 января в 19:34 произошел пожар в квартире №2 двухквартирного частного дома на ул. Макаренко, 9 в Бердске.

На тушение было отправлено 2 единицы пожарной техники. В 20:43 (мест) пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 12 кв. м. В одной из квартир огнем повреждены домашние вещи, мебель и потолочные перекрытия. Соседнюю квартиру огонь не затронул. Произошло частичное обрушение стены.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" заместитель начальника ОНД по городу Бердску ГУ МЧС Руслан Безносенко, потушить огонь до приезда пожарных пытался собственник помещения.

- Гражданин Бердска 1985 года рождения получил ожоги рук и лица. Он пытался сам потушить огонь. Во время возникновения пожара мужчина находился дома. Из квартиры эвакуировался самостоятельно. По моей информации, в той половине дома где возник пожар, пострадавший не проживал. Он появлялся изредка, чтобы истопить печку,- рассказал Руслан Безносенко, сегодня, 22 января.

Как говорят соседи, перед возгоранием они услышали хлопок. В настоящее время причина пожара устанавливается.

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