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Набрало 52 млн просмотров за 3 дня видео Навального о якобы "дворце" Путина. О чем оно, ответил Песков

10:28 22.01.2021 Фото: Инстаграм Навального
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По мнению представителя Кремля, в публикации "ничего нового не представлено", так как "эта тема была вброшена года три-четыре назад".

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Алексей Навальный оказался в СИЗО

Набрал 52 599 489 просмотров ролик ФБК (признан Минюстом иноагентом) "Дворец для Путина", о комплексе зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас. Видео на канале youtube вышло 19 января. В этот момент Алексей Навальный уже находился в отделе полиции. Кстати, в нескольких странах это видео вышло в топы по просмотрам.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он вернулся из Берлина в Москву 17 января. Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве задержали осужденного к условному наказанию Навального, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное по делу "Ив Роше".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о "дворце" Владимира Путина. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от россиян жульническими способами.

- В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон, - сказал Песков. - Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, - подумайте перед тем, как переводить деньги таким жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!

На его взгляд, в публикации "ничего нового не представлено", так как "эта тема была вброшена года три-четыре назад".

- В данном случае здесь из пустого в порожнее переливается, уже неоднократно пытались использовать эти инсинуации, причем зачастую даже не обременяя себя - это было и четыре года назад, и сейчас - хотя бы минимальными попытками как-то что-то не то, что доказать, но хотя бы проиллюстрировать. В бассейн в некоем дворце вписываются кадры с Путиным, который плавает в Енисее, кадры, которые обошли весь мир, - отметил представитель Кремля. По его мнению, "единственная новинка - это то, что здесь используются монтажные истории".

Опубликованное псевдорасследование не имеет "никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю", заключил Песков.

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Навального условно к трем годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей за мошенничество и легализацию денежных средств, назначив ему испытательный срок в пять лет. 4 августа 2017 года он был продлен на год.

Дворец Путина навальный просмотры расследование
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