Назначили прокурором Новосибирска Романа Сивака из Бердска

Роман Андреевич будет еще неделю работать на прежнем месте.

Прокурор Бердска Роман Сивак

Сегодня, 22 января, генпрокурор России назначил прокурором Новосибирска старшего советника юстиции, прокурора Бердска Романа Сивака.

- Еще неделю буду здесь работать, - прокомментировал Роман Сивак "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 января.

Его предшественник Денис Ференец находится в СИЗО по обвинению в по обвинению в превышении полномочий.

Роман Сивак родился в 1975 году рождения, окончил Сибирскую академию государственной службы и Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с сентября 2005 года. Роман Андреевич начинал с должности помощника прокурора Краснозерского района Новосибирской области. Затем он стал зампрокурора Здвинского района и возглавлял прокуратуру Каргатского района. В мае 2016 года Сивака назначили прокурором Бердска.