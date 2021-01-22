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Назначили прокурором Новосибирска Романа Сивака из Бердска

11:14 22.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Роман Андреевич будет еще неделю работать на прежнем месте.

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Прокурор Бердска Роман Сивак

Сегодня, 22 января, генпрокурор России назначил прокурором Новосибирска старшего советника юстиции, прокурора Бердска Романа Сивака.

- Еще неделю буду здесь работать, - прокомментировал Роман Сивак "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 22 января.

Его предшественник Денис Ференец находится в СИЗО по обвинению в по обвинению в превышении полномочий.

Роман Сивак родился в 1975 году рождения, окончил Сибирскую академию государственной службы и Томский государственный университет. В органах прокуратуры служит с сентября 2005 года. Роман Андреевич начинал с должности помощника прокурора Краснозерского района Новосибирской области. Затем он стал зампрокурора Здвинского района и возглавлял прокуратуру Каргатского района. В мае 2016 года Сивака назначили прокурором Бердска.

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