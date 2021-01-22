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Выплата от 0 до 3 лет: Получат ли пособие на 5-го ребенка в семье, рожденного в декабре 2018 года, рассказали в ПФР

11:50 22.01.2021, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Его мама надеется на выплаты.

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Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
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Выплата от 0 до 3 лет: Получат ли пособие на 5-го ребенка в семье, рожденного в декабре 2018 года, рассказали в ПФРВыплата на детей до 3 лет: Размер пособия с 1 января 2021 года назвал ПФР. Кто получит деньги - 4 правилаЕщё 172 новостей

Может ли она рассчитывать на выплату на ребенка от 0 до 3 лет, если он появился на свет в конце декабря 2018 года, ребенок пятый по счету в семье, спрашивает читательница «Курьер. Среда. Бердск» Маргарита.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заместитель директора управления межрайонного Пенсионного фонда в Советском районе Новосибирска Татьяна Кусова, выплата из средств материнского семейного капитала положена на второго ребенка, а у матери ребенок уже пятый. Поэтому выплата ей не положена. Возможно, данные средства из материнского капитала семья уже и использовала, предполагает Татьяна Юрьевна.

-У нас были выплаты по указу 249, которые мы платили в апреле, мае, июне в размере 5000 рублей, скорее всего, их мама получила. Выплаты до 3 лет выплачиваются из средств материнского капитала за второго ребенка. А если это пятый ребенок, то эта выплата на него не распространяется, - подчеркнула Татьяна Кусова.

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выплата от 0 до 3 дети пятый ребенок Татьяна Кусова Новосибирский пенсионный фонд
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