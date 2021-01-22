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Получит 11,8 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья в 2021 году Бердск

11:45 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Бердске по итогам 2020 года расселено два дома площадью 577,7 кв. м, в новые квартиры въехали 25 жителей города, на эти цели направлено более 21 млн рублей.

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11,8 млн рублей дадут Бердску на переселение людей из аварийного жилья в 2021 году

В 2021 году Бердску выделят 11,8 млн рублей на расселение аварийных домов. Об этом сообщает правительство региона.

Под контролем регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в Бердске и Искитиме в 2020 году построено 1331,7 кв. м жилья для переселения граждан из аварийного жилфонда – это более 85% от общего количества расселенного в регионе в 2020 году жилья.

Начальник управления жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Евгений Юрченко в ходе выездного совещания 21 января осмотрел новые дома, построенные для переселения граждан, и подчеркнул, что с каждым годом качество жилья, которое строится по программам переселения, повышается.

«Бердск и Искитим активно участвуют в реализации программ расселения аварийного жилого фонда, тщательно работают с подрядчиками строительства. Квартиры для переселения гражданам выделяются достойные – люди переезжают в качественное готовое жилье. При этом местные власти и застройщики проводят дополнительную работу, чтобы люди не потеряли в площади при переселении. Напомню также, что все дома, которые предоставляются для переселения, находятся на гарантии. Если у людей возникнут претензии к качеству, застройщик будет обязан их устранить», – подчеркнул Евгений Юрченко.

В Бердске по итогам 2020 года расселено два дома площадью 577,7 кв. м, в новые квартиры въехали 25 жителей города, на эти цели направлено более 21 млн рублей. В Искитиме в прошлом году расселено 754 кв. м, переехать в новые квартиры смогли 42 человека. Всего в регионе благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы расселения аварийного жилого фонда в минувшем году всего в регионе расселено 1557 кв. м ветхого жилья, переселено 372 человека.

В 2021 году городу Бердску на расселение одного аварийного дома площадью 287,4 кв. м предусмотрены средства в размере 11,8 млн рублей, планируется, что в новое жилье переедут 16 человек. Городу Искитиму на 2021 год предусмотрены средства в размере 5,3 млн рублей на расселение одного дома площадью 130 кв. м, переселить планируется 9 человек.

Для справки
Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

аварийное жилье переселенцы расселение
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