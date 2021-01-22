Землетрясения в Иркутской области. Почему так часто, и будут ли еще?

Ощутимые землетрясения на Байкале становятся привычным делом

В Иркутской области в декабре произошло несколько довольно ощутимых землетрясений. И в январе «традиция» продолжилась.

При этом сами землетрясения были не такими уж сильными – 3-5 баллов, но потрясений среди людей, а также стрессовых ситуаций принесли немало. В разных источниках стали «предсказывать» более сильные сейсмические события. Сегодня мы напомним, что нужно и чего нельзя делать при землетрясениях.

Полгода плохая погода…

Итак, трясти в Иркутской области начало еще 22 сентября 2020 года – это было первое серьезное землетрясение за последние 10 лет. Магнитуда была 5,9, класс – 14,7, интенсивность в эпицентре – 8,1 балла. Эпицентр располагался около поселка Култук. В Иркутске ощущались толчки интенсивностью 5 баллов. Пикантности событиям добавило то, что все случилось ночью – около двух часов. После этого встревоженные иркутяне несколько дней делились впечатлениями и прислушивались – не толкнется ли земля снова? Афтершоки были, но довольно-таки слабые.

После сентябрьского култукского землетрясения ученые заверили, что сейсмические события такой силы происходят в Приангарье нечасто – в среднем раз в 8-12 лет. А в Институте теории прогноза землетрясений РАН объявили, что пока в мире нет надежных методов предсказания подземных толчков, но при этом заверили: магнитуды выше 7 на Байкале быть не может.

Несколько лет назад в сейсмоопасном Приангарье прекратила работу программа по сейсмобезопасности. Иркутские ученые считают, что декабрьские события показывают необходимость ее возобновления.

Только-только иркутяне успокоились, как декабрь принес сразу несколько ощутимых землетрясений. Причем интенсивность их была практически такой же, как и в сентябре, что, если верить словам ученых, должно было повториться только лет через семь.

10 декабря 2020 года в 5:45 в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,5 по шкале Рихтера. При толчках такого уровня в домах звенит посуда, растрескиваются потолки и, конечно, просыпаются спящие. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, магнитуда там составила 7,6 – это может повлечь за собой уже достаточно серьезные разрушения. После основного землетрясения был афтершок силой 4,6 – вечером того же дня, в 22:20, и практически на том же месте. В Иркутске ощущали землетрясение интенсивностью 2-3 балла. Кстати, декабрьское землетрясение происходило в районе залива Провал, который образовался после сильнейшего землетрясения 12 января 1862 года, получившего название Цаганского. Его магнитуда составила 7,5 по шкале Рихтера.

17 декабря 2020 года в Иркутской области произошло еще одно ощутимое землетрясение – в 1:43. Его эпицентр находился в 17 километрах от поселка Бугульдейка в Ольхонском райне. В эпицентре интенсивность ощущалась на уровне четырех баллов, в Иркутске – в три балла.

Потом иркутские СМИ писали о том, что на Байкале до конца декабря произошло еще несколько землетрясений.

12 января 2021 года иркутяне проснулись в половине шестого утра в ужасе от докатившегося до нас землетрясения, которое произошло в акватории озера Хубсугул в Монголии. В эпицентре магнитуда составила 6,5 по Рихтеру, энергетический класс – 15,7, интенсивность – 8,7 балла. В Иркутске ощущались толчки интенсивностью 5 баллов. Кроме Приангарья, монгольское землетрясение почувствовали в Бурятии, Забайкалье, Хакасии и Красноярском крае.

С тех пор на Хубсугуле трясет постоянно. В первый день после землетрясения монгольские ученые насчитали более 100 афтершоков. Сейсмологи Приангарья за трое суток зафиксировали более 80 афтершоков. А 15 января сейсмостанции Байкальского филиала единой геофизической службы РАН зарегистрировали два землетрясения. Первое их них – в 3:29 утра, второе – в 4:26. Интенсивность обоих землетрясений оценивалась в три балла. Эпицентр находился там же, в Монголии.

Еще одно ощутимое сейсмособытие зафиксировали утром 17 января. Эпицентр его также находился в Монголии, а до Иркутска «долетели» толчки интенсивностью два балла.

Не выходи из комнаты…

В свете участившихся землетрясений мы хотели бы напомнить правила поведения при подобных событиях. Начальный момент землетрясения может ощущаться по-разному. Часто за несколько секунд перед землетрясением бывает слышен сильный гул. После него происходит первый толчок и возникают колебания, при которых начинает звенеть посуда, раскачиваются подвешенные предметы. Лишь после этого возникает сильный толчок, который может продолжаться несколько десятков секунд.

Основное правило поведения во время землетрясения - сохранение спокойствия, даже в условиях спешки. Панические действия только усугубят ситуацию, поэтому необходимо преодолеть испуг и вернуть самообладание.

Когда вы поняли, что началось землетрясение, необходимо:

Поместить детей в безопасное место (проемы внутренних дверей или внутренние углы комнат).

Не подходить близко к окнам, внешним стенам, а также громоздкой и высокой мебели.

Спрятаться под обеденным, письменным столом или другой прочной мебелью.

Нельзя выбегать на лестничные площадки.

Нельзя покидать здание с помощью лифта.

Жители первых-вторых этажей могут выйти на улицу. При этом следует отойти от дома на расстояние не менее его высоты. Выпрыгивать из окон не стоит – разрушений может и не быть, а вот руки-ноги переломать можно запросто.

После окончания толчков включите, например, радио, узнайте оперативную информацию и действуйте в соответствии с указаниями местных властей и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

И еще раз напоминаем: землетрясения в Иркутской области – в Байкальском регионе – носят афтершоковый характер. То есть самым сильным бывают первый и второй толчки. Последующие события называются афтершоками и будут слабее первого толчка, с постепенным затуханием. Поэтому если после первого толчка мебель не попадала и стены не потрескались – можно успокоиться. До следующего раза. А когда он случится – предсказать не может никто. Судя по сообщениям в соцсетях после последнего монгольского землетрясения – даже домашние животные.

После Провала

После серии зимних землетрясений многие вспомнили о Цаганском, случившемся на «бурятской стороне» Байкала 158 лет назад, имевшем примерно тот же эпицентр в Кабанском районе, что и нынешнее декабрьское.



Толчки и тогда начались морозным декабрьским вечером и продолжалась два дня, на третий достигнув пика. Цаганское землетрясение стало первым задокументированным сейсмическим событием в Восточной Сибири, давшим толчок к развитию отечественной сейсмологии.

В Иркутской летописи о нем сказано следующее: «Наиболее разрушительное действие землетрясение 31 декабря 1861 года произвело в северо-восточной части дельты Селенги, на берегу Байкала, в Кударинском ведомстве, в селениях: Кудара, Шерашева, Инкина, Красникова, Дубинина, Оймурги и бурятских улусах. После сильного подземного гула, были такие колебания земли, что люди и скот не могли держаться на ногах, а 20-пудовые бочки с рыбою перекатывались во дворах с одного конца на другой. В земле образовались щели, из которых шла вода с илом, из колодцев выбрасывало илистую воду на сажень вышины…»

В Иркутске «закачались и затрещали все строения, колокола звонили во всех церквах сами собою, люди не могли держаться на ногах. На реках Ангаре и Ушаковке был сильный шум и треск от ломающегося льда, а в городе от растрескивания замерзшей земли. В каменных строениях сделались значительные трещины, во многих деревянных домах растрескались или повалились трубы. В здании института благородных девиц сильно трещал третий этаж, с потолка валились куски штукатурки». (Здание института благородных девиц – ныне здание физмата ИГУ на бульваре Гагарина).

Кстати

Ученые считают, что землетрясение на озере Хубсугул было спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на Байкале 21 сентября 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб. Хубсугул относится к Байкальской рифтовой зоне, и все сейсмические события начиная с сентября связаны между собой. По словам Гладкочуба, сентябрьское землетрясение, произошедшее в зоне главного Саянского разлома, обозначило перемещение Евразийской плиты относительно Амурской плиты.

Источник: baikal.mk.ru