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Назвал главную опасность электронных паспортов в России эксперт

12:15 22.01.2021 Фото: pixabay.com
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Цифровые решения становятся причиной появления новых угроз.

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IT-эксперт назвал уязвимости электронного паспорта

Электронная идентификация – ожидаемое решение, однако не вполне безопасное. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

К концу 2021 года у москвичей может появиться мобильное приложение к электронному паспорту. О разработке сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой. Также планируется в пробном режиме запустить сам проект присвоения цифровых паспортов. Президент консорциума Инфорус, эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в комментарии для радио Sputnik оценил реалистичность названных сроков.

"Время на разработку любого приложения начинается от месяца, если все понятно и есть прототипы. А для любого крупного проекта так называемую MVP – минимально работающую версию – обычно "меряют" от трех до девяти месяцев, так что "родить" можно. Так что, наверное, появится. То, что появляются разные виды электронных документов и идентификаторов – это часть общего процесса: сейчас и любая госструктура пытается нас идентифицировать для своих задач, упрощения анализа, и любая коммерческая структура для анализа спроса и потребления. И мы уже с собой носим очень много цифровых идентификаторов. Цифровой паспорт – это просто еще один шажок в данном направлении", – сказал эксперт.

В то же время, цифровые решения становятся причиной появления новых угроз, подчеркнул Андрей Масалович.

"Хранение разнородных уже обобщенных данных в одном месте – это реально опасно. Во-первых, базы будут утекать целиком, и уже утекают, к сожалению, это наша реальность. Во-вторых, нерадивый сотрудник может получать доступ к вашим данным в большом объеме и их "сливать". В-третьих, сейчас очень сильно активизировались и стали более гибкими мозги мошенников, и я могу предположить, что появятся новые схемы с использованием наших цифровых двойников: завладев электронным паспортом человека, можно от его имени совершать юридически значимые действия. И бороться с этим будет очень трудно, потому что нотариусов рядом не будет. Поэтому процесс неизбежен, но пена на волне в первое время будет", – заключил Масалович.

Источник: radiosputnik.ria.ru

персональные данные электронный паспорт
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От редакции

Нужен электронный паспорт?

Аноним, 22 января 2021 12:44
Мобильное приложение для идентификации?
Наша власть решила поработать на Гейтса и Цукерберга?
А почему сразу не на ЦРУ?

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