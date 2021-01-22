Массовые проверки перепланировок квартир начались в России. К каким последствиям это может привести?

Эксперт рассказала о последствиях массовых проверок квартир россиян

В России началась массовая проверка квартир на предмет незаконных перепланировок. Почему это понадобилось и какие будут последствия у такого рейда, рассказала в интервью радио Sputnik юрист Светлана Петропольская.

С неожиданной проверкой к россиянам в квартиры пришли сотрудники жилинспекций, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, проверяющие ищут снесенные стены, дополнительно протянутые коммуникации, снятую кухонную дверь и так далее.

Почему в России встречаются перепланировки, которые не проходят проверку жилинспекций, рассказала юрист, сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская.

"У нас большое количество людей в виду своей в том числе и неграмотности действительно делают перепланировки, которые они по закону не имеют право делать. Люди переносят "мокрые точки", делают из лоджий продолжение комнат, также есть большая проблема с несущими стенами, в которых делают арки, чтобы это было красиво. Когда люди такое делают, они не консультируются с архитекторами, проектировщиками и юристами, которые знают, какие перепланировки законные, а какие нет", - объяснила юрист.

Нарушителям правил перепланировки квартир грозит штраф или принудительное исправление незаконного ремонта, уточняет юрист.

"Заключения экспертов в большинстве случаев основываются на том, что действительно была проведена незаконная перепланировка. Что делать с этим дальше? Дальше все зависит от того, к чему тебя обяжут. Могут обязать вернуть квартиру в первоначальное состояние или могут обязать согласовать перепланировку, если все более или менее соответствует закону", - рассказала Светлана Петропольская в интервью радио Sputnik.

Источник: radiosputnik.ria.ru