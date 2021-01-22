Зачастую люди, обставляя квартиру, забывают о такой немаловажной вещи, как детали интерьера.
Основное внимание уделяется практически всегда выбору мебели или бытовой техники. Это правильно с одной стороны, постольку, поскольку аксессуары являются завершающим дополнением в декоре. Но с другой стороны именно детали позволяют сделать дом самым уютным местом на Земле, а также делают его живым и комфортным.
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Чтобы сделать домашнюю обстановку насыщенной деталями, не обязательно приобретать дорогие элементы декора. Среди них могут быть как рисунок вашего ребенка, оформленный в красивую деревянную рамочку, так и старые бабушкины шторы, которые залежались в шкафу. В основе всех элементов должна лежать какая-либо главная и крупная деталь. В качестве такой детали подойдут, например, обои. Выбирая обои, следует учитывать различные факторы. Первый из существующих – назначение помещения, которое необходимо оклеить. Далее смотрим на поверхность стен, ровные ли они, много ли света в комнату пропускают окна в дневное время суток. Немаловажным является и определение степени влажности. И, конечно же, кто будет жить в комнате.
Обои – одежда для ваших стен!
Таким образом, для спален и гостиниц подойдут абсолютно любые обои на вкус и цвет хозяина дома. Что касается практичности и красоты, то таким критериям соответствуют флизелиновые обои и из текстильного материала. В комнате, где будут жить маленькие дети лучше отдать предпочтение бумажным обоям. Они относятся к экологичным и недорогим видам. Поэтому если ребенок испортит их, во-первых, их будет не жалко, во-вторых, их легко удалять со стен. В квартире студии или кухне рекомендуются обои с влагоустойчивой пропиткой – виниловые или флизелиновые. Такая пропитка не даст образоваться плесени и противодействует отслойке материала. Комнаты, которые будут посещать чаще всего, и где значительно наблюдается перепад температур (к ним относятся маленькие помещения, такие как коридор, прихожая и балкон) подойдут обои под покраску, жидкие обои или виниловые. Жидкие обои – это бытовое название декоративного покрытия стен и потолков. Наносится оно в конце, после того, как были поклеены обои-основа, или нанесена грунтовка на стены.
Таким образом, для спален и гостиниц подойдут абсолютно любые обои на вкус и цвет хозяина дома. Что касается практичности и красоты, то таким критериям соответствуют флизелиновые обои и из текстильного материала. В комнате, где будут жить маленькие дети лучше отдать предпочтение бумажным обоям. Они относятся к экологичным и недорогим видам. Поэтому если ребенок испортит их, во-первых, их будет не жалко, во-вторых, их легко удалять со стен. В квартире студии или кухне рекомендуются обои с влагоустойчивой пропиткой – виниловые или флизелиновые. Такая пропитка не даст образоваться плесени и противодействует отслойке материала. Комнаты, которые будут посещать чаще всего, и где значительно наблюдается перепад температур (к ним относятся маленькие помещения, такие как коридор, прихожая и балкон) подойдут обои под покраску, жидкие обои или виниловые. Жидкие обои – это бытовое название декоративного покрытия стен и потолков. Наносится оно в конце, после того, как были поклеены обои-основа, или нанесена грунтовка на стены.
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