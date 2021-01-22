Обои – одежда для ваших стен!

Таким образом, для спален и гостиниц подойдут абсолютно любые обои на вкус и цвет хозяина дома. Что касается практичности и красоты, то таким критериям соответствуют флизелиновые обои и из текстильного материала. В комнате, где будут жить маленькие дети лучше отдать предпочтение бумажным обоям. Они относятся к экологичным и недорогим видам. Поэтому если ребенок испортит их, во-первых, их будет не жалко, во-вторых, их легко удалять со стен. В квартире студии или кухне рекомендуются обои с влагоустойчивой пропиткой – виниловые или флизелиновые. Такая пропитка не даст образоваться плесени и противодействует отслойке материала. Комнаты, которые будут посещать чаще всего, и где значительно наблюдается перепад температур (к ним относятся маленькие помещения, такие как коридор, прихожая и балкон) подойдут обои под покраску, жидкие обои или виниловые. Жидкие обои – это бытовое название декоративного покрытия стен и потолков. Наносится оно в конце, после того, как были поклеены обои-основа, или нанесена грунтовка на стены.

