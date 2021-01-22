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Нашли тело без вести пропавшей Ирины Савельевой под мостом в Новосибирске

12:25 22.01.2021 Фото: ЛизаАлерт Новосибирск
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Расследование уголовного дела продолжается.

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Ирина Савельева пропала 26 декабря

По факту без вести пропавшей Ирины Савельевой сообщаю:
14.01.2021 года следственными органами СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе следственных действий и поисковых мероприятий 18.01.2021 года под мостом в районе «Речного вокзала» было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты. Расследование уголовного дела продолжается.

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