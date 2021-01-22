По факту без вести пропавшей Ирины Савельевой сообщаю:
14.01.2021 года следственными органами СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе следственных действий и поисковых мероприятий 18.01.2021 года под мостом в районе «Речного вокзала» было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты. Расследование уголовного дела продолжается.
Нашли тело без вести пропавшей Ирины Савельевой под мостом в Новосибирске
12:25 22.01.2021
Расследование уголовного дела продолжается.
По факту без вести пропавшей Ирины Савельевой сообщаю:
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