Нашли тело без вести пропавшей Ирины Савельевой под мостом в Новосибирске

Ирина Савельева пропала 26 декабря

По факту без вести пропавшей Ирины Савельевой сообщаю:

14.01.2021 года следственными органами СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе следственных действий и поисковых мероприятий 18.01.2021 года под мостом в районе «Речного вокзала» было обнаружено тело пропавшей без признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты. Расследование уголовного дела продолжается.