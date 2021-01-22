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Остались без горячей воды и отопления 41 дом и детские больницы в Бердске. Смотрите список

12:20 22.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отключение в связи с производством работ по замене участка магистрального трубопровода тепловой сети от ТК- 28.

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Батареи стали остывать

В связи с производством работ по замене участка магистрального трубопровода тепловой сети от ТК- 28 произведено отключение горячей воды и отопления у потребителей от ЦТП-1Б(ул.Карла Маркса 15,20,21,22,22а,ул.Ленина 28,30,32,ул.Первомайская 19,ул.Суворова 1,ул.Пархоменко 4,6,ул.Ломоносова 33,35,ул.Островского 45,45/1,47,д/сад № 25,школа № 1,ПТУ № 16),1В(ул.Карла Маркса 24,32,36,пер.Пархоменко 5,ул.Первомайская 21,ул.Олега Кошевого 6,ул.Ломоносова 43,ЦГБ(детская больница)),10Б(ул.Ленина 38,40,40/1,42,44,44/1,44а,46,46а,ул.Карла Маркса 25,31,38,ул.Ушакова 1,3,ул.Свердлова 2,4,д/сад № 22,Юнона) и ул.Островского 53/1, детская больница (ул.Ушакова 7) с 10-00ч. 22.01.2021 года ориентировочно до 14-00ч. 22.01.2021 года.

Источник: mupkbu.ru

нет воды. нет тепла отключение отопление
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