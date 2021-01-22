Решили отменить Олимпиаду в Токио власти Японии

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта 2020 года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Times: в Японии пришли к выводу о необходимости отменить Олимпиаду

Власти Японии негласно пришли к выводу о необходимости отменить Олимпиаду в Токио, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

По словам собеседника издания, японское правительство ищет возможность объявить об отказе от проведения Игр без потери лица. "Никто не хочет быть первым, кто скажет об этом, но консенсус достигнут: это слишком трудно. Лично я думаю, что Олимпиада не состоится", - сказал источник.

Он отметил, что после отмены Япония сосредоточится на том, чтобы провести летние Игры в Токио в 2032 году. Это ближайшая по времени Олимпиада, организатор которой еще не определен.



Как заявил в интервью японской газете The Nishinippon Shimbun глава организационного комитета Игр Ёсиро Мори, решение о судьбе Олимпиады будет принято к 25 марта, планируемой дате старта эстафеты олимпийского огня. При этом он отверг возможность еще одного переноса сроков состязаний, признав, что рассматриваются и "самые худшие сценарии".

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в конце марта 2020 года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа этого года.

В четверг глава МОК Томас Бах выразил уверенность, что Олимпиада в Токио будет проведена этим летом, а член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд заверил, что Игры отменять не станут, но туда могут не пустить иностранных болельщиков.