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Комплекс разведки «Пенициллин» впервые поступил в армию России

13:45 22.01.2021 Фото: © YouTube.com
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"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.

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"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
Российская армия получила новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Вега" (входит в Росэлектронику госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.

"В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию", - уточнил он.

"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.
По данным "Веги", "Пенициллин" эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав "Веги" Научно-исследовательским институтом "Вектор".
По информации открытых источников, "Пенициллин", в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси "КамАЗа", разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.
На вооружение российской армии ранее поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, засекающие снаряды и ракеты противника с помощью радиолокационных станций, а также звукометрические комплексы, оснащенные только акустическими датчиками, которые имеют существенные погрешности при определении позиций артиллерии противника.
армия оружие пенициллин разведка
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